Правда ли, что нельзя есть после шести, если хочешь похудеть

Самый спорный вопрос среди худеющих людей: можно ли есть после шести вечера или же поздний перекус только навредит диете. Люди продолжают активно обсуждать эту тему, но никак не могут прийти к консенсусу.

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"Рамблер" решил выяснить, действительно ли людям, кто сбрасывает вес, совсем нельзя есть после шести вечера. Для этого мы поговорили с врачом-кардиологом и диетологом-консультантом Асият Хачировой.

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Точка зрения №1

Они ссылаются на исследования, в которых подчеркивается связь между приемом пищи перед сном и повышенным содержанием жировых отложений. Хачирова Асият врач-кардиолог, диетолог-консультант

Кроме того, согласно этой точке зрения, вечерняя еда может вызвать избыточное образование кислоты в желудке. Это приводит к плохому сну и дискомфорту.

Точка зрения №2

Главная цель — обеспечить нормальное функционирование организма и поддерживать необходимый дефицит калорий для похудения. Исследователи утверждают, что качество продуктов и общий объем потребляемых калорий более значимы, чем конкретное время употребления пищи. Хачирова Асият врач-кардиолог, диетолог-консультант

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