Правда ли, что нельзя есть после шести, если хочешь похудеть
Самый спорный вопрос среди худеющих людей: можно ли есть после шести вечера или же поздний перекус только навредит диете. Люди продолжают активно обсуждать эту тему, но никак не могут прийти к консенсусу.
"Рамблер" решил выяснить, действительно ли людям, кто сбрасывает вес, совсем нельзя есть после шести вечера. Для этого мы поговорили с врачом-кардиологом и диетологом-консультантом Асият Хачировой.
Точка зрения №1
Они ссылаются на исследования, в которых подчеркивается связь между приемом пищи перед сном и повышенным содержанием жировых отложений.
Кроме того, согласно этой точке зрения, вечерняя еда может вызвать избыточное образование кислоты в желудке. Это приводит к плохому сну и дискомфорту.
Точка зрения №2
Главная цель — обеспечить нормальное функционирование организма и поддерживать необходимый дефицит калорий для похудения. Исследователи утверждают, что качество продуктов и общий объем потребляемых калорий более значимы, чем конкретное время употребления пищи.
Специфика организма
Вместо того, чтобы фокусироваться на определенном времени приема пищи, стоит обратить внимание на общую калорийность еды, ее качество и сбалансированность. Вы можете установить собственный режим питания, руководствуясь индивидуальными потребностями и принимая во внимание свои ощущения и реакцию организма. Это наиболее эффективный подход при похудении.