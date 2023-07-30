Правда ли, что можжевельник обладает лечебными свойствами

В народе поговаривают о волшебных свойствах можжевельника. Считается, что растение устраняет головные боли, воспаления и укрепляет нервную систему.

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«Рамблер» решил выяснить, действительно ли кустарник может помочь улучшить состояние. Для этого мы обратились за экспертным комментарием к врачу общей практики, бариатрическому хирургу Максиму Елисееву.

По словам специалиста, можжевельник — дальний родственник сосен и елей. Он напомнил, что в медицине, да и вообще в обыденной жизни, известно, что хвойные растения обладают выраженным антисептическим свойством благодаря сокам и смолам, которые эти растения вырабатывают. Что такое антисептик? Это, утверждает врач, средство с хорошим антибактериальным эффектом. Эксперт подчеркнул, что раньше в землянке раскладывали можжевеловые веники, чтобы обеззаразить помещения.

Также в народной медицине используются отвары и настойки на можжевеловых ветках. Зачастую их готовят, чтобы справиться с головными болями. Считается, что такие отвары хорошо укрепляют нервную систему. Елисеев Максим Викторович Врач общей практики, бариатрический хирург

Особо, подчеркнул Елисеев, ценится эфирное масло можжевельника. В лечебных целях, по его словам, ягоды можжевельника можно использовать как средство для мочегонного и желчегонного эффекта. Отвар из можжевельника в целом нормализует кровообращение, улучшает обменные процессы в организме, особенно хорошо принять ванну с добавлением такого отвара, резюмировал доктор.