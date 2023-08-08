Названы ферментированные продукты для здоровья кишечника

"Эти продукты наполнены полезными кишечными бактериями, которые поддерживают здоровье пищеварительной системы. Они привлекают и поддерживают полезные бактерии и вытесняют плохие. Процесс ферментации также способствует удержанию питательных веществ в пище, что делает их полезными как для организма в целом, так и для здоровья кишечника", — подчеркнула диетолог Сара Андерсен.