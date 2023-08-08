Названы ферментированные продукты для здоровья кишечника
Поддержание здоровья кишечника — важный аспект для улучшения пищеварения и снижения вздутия живота. Применение ферментированных продуктов в рационе способно существенно улучшить общее самочувствие, как сообщает издание She Finds.
Ферментированные продукты обычно обогащены полезными пробиотиками и пребиотиками. Эти компоненты способствуют балансировке микробиома кишечника, поддерживают иммунную систему и улучшают пищеварительные функции.
Процесс ферментации продуктов объясняется разложением бактериями и дрожжами содержащихся в пище сахаров на углекислый газ, этанол или молочную кислоту. Примером служит спиртовая ферментация, применяемая при изготовлении пива, хлеба и вина.
"Эти продукты наполнены полезными кишечными бактериями, которые поддерживают здоровье пищеварительной системы. Они привлекают и поддерживают полезные бактерии и вытесняют плохие. Процесс ферментации также способствует удержанию питательных веществ в пище, что делает их полезными как для организма в целом, так и для здоровья кишечника", — подчеркнула диетолог Сара Андерсен.
Среди лучших ферментированных продуктов — кефир, греческий йогурт, кимчи, квашеная капуста, чайный гриб и мисо. Кефир поддерживает иммунную систему, снижает непереносимость лактозы, а греческий йогурт обогащает кишечник полезными бактериями. Капуста кимчи восстанавливает баланс бактерий в кишечнике, а квашеная капуста снижает кровяное давление и защищает кровеносные сосуды. Чайный гриб, помимо природной энергии, обладает противовоспалительными свойствами. Мисо, как ферментированная соевая паста, облегчает пищеварение и поддерживает полезные бактерии кишечника.
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