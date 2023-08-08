Появление морщин зависит от того, что включено в рацион. Врач-диетолог Лейла Кадырова рекомендует ограничить употребление некоторых продуктов, чтобы поддерживать здоровье кожи и организма в целом, пишет портал «Городовой».

Эксперт подчеркивает, что следует уменьшить потребление продуктов повторной переработки, таких как мясные консервы и колбаса. Также она рекомендует ограничить потребление пищи, богатой простыми сахарами: сладости, печенье и варенье.

Кроме того, с возрастом врач советует снижать количество потребляемого мяса. По ее словам, стоит разнообразить рацион более балансированными и полезными продуктами.