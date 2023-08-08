Диетолог Кадырова перечислила губительные для кожи продукты
Появление морщин зависит от того, что включено в рацион. Врач-диетолог Лейла Кадырова рекомендует ограничить употребление некоторых продуктов, чтобы поддерживать здоровье кожи и организма в целом, пишет портал «Городовой».
Эксперт подчеркивает, что следует уменьшить потребление продуктов повторной переработки, таких как мясные консервы и колбаса. Также она рекомендует ограничить потребление пищи, богатой простыми сахарами: сладости, печенье и варенье.
Кроме того, с возрастом врач советует снижать количество потребляемого мяса. По ее словам, стоит разнообразить рацион более балансированными и полезными продуктами.
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