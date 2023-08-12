Правда ли, что глютен вреден

В последние годы особую популярность набирают продукты без содержания глютена. Этот компонент либо исключается из состава, либо заменяется другим. На сегодняшний день не составляет особого труда найти в магазине макароны, хлеб, чипсы и многие другие товары без данного растительного белка. Но стоит ли отказываться от него и исключать из своего рациона?

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"Рамблер" расскажет, вреден ли глютен на самом деле.

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Противопоказания

Глютен является основным компонентом таких злаков, как пшеница, рожь и ячмень. Заболевания, которые ему "приписывают", – это целиакия, непереносимость глютена, герпетиформный дерматит и глютеновая атаксия. То есть, например, если организм не усваивает вещество должным образом, его не стоит употреблять.

Но что делать, если все вышеперечисленное не беспокоит человека?

Эксперимент

Недавно специалисты из Университета Отаго провели исследование на подопытных мышах, кровеносная, репродуктивная, пищеварительная, гормональная и нервная системы которых значительно схожи с человеческими. Грызуны были разделены на разные группы и на протяжении продолжительного периода времени придерживались определенных диет. Если в рационе одних преобладали жиры, то в "меню" других ведущая роль отводилась глютену.

Результаты

По окончании эксперимента исследователи обнаружили, что пшеничный глютен вызывает воспаление мозга у мышей, а точнее – приводит к глютен-индуцированному воспалению гипоталамуса.

"Если глютен приводит к воспалению гипоталамуса и, следовательно, к повреждению головного мозга, в долгосрочной перспективе это может иметь негативные последствия, такие как увеличение массы тела и нарушение регуляции уровня сахара в крови. В дальнейшем они способны, например, вызвать проблемы с памятью", – объяснили ученые.