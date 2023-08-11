Сомнолог объяснила, почему летом возникают проблемы со сном

Врач невролог-сомнолог Елена Царева рассказала в интервью изданию Sputnik, почему летом нередко возникают проблемы со сном. Она перечислила основные факторы, негативно влияющие на качество сна.

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По словам эксперта, в первую очередь здоровому и качественному сну летом мешают жара и недостаток кислорода. помещении.

Помимо этих причин врач перечислила еще несколько: даже если в комнате поддерживается правильный микроклимат, зачастую температура в самой кровати может сохраняться выше нормы ввиду использования постельного белья не самого лучшего качества. Стоит отдавать предпочтения материалам, которые способствуют отведению лаги и тепла.

Также специалист рассказала, что увеличение светового дня летом тоже влияет на сон человека.

"Воздействие света на сетчатку глаз приводит к тому, что в организме вырабатывается меньше гормона мелатонина, который влияет на засыпание и продолжительность сна. И последнее – дегидратация. В жару мы теряем воду, а вместе с ней и электролиты. Их разбалансировка портит самочувствие и сон", – объяснила сомнолог.

Врач посоветовала поддерживать в спальне прохладную температуру, комфортную для сна, проветривать помещения в доме, а также выбирать подходящие для теплого времени года постельное белье и одеяло.