Массаж лица, который поможет снять отечность

Часто лицо нуждается в дополнительном уходе: обычного увлажнения ему может быть недостаточно. Чтобы выглядеть свежее, можно попробовать сделать массаж.

“Рамблер” разобрался, как снять отеки с помощью массажа.

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Польза массажа

Домашний лимфодренажный массаж помогает снять отечность, разгоняет лимфу. Мешки под глазами и изменение овала лица также можно корректировать с помощью процедуры.

После нескольких сеансов массажа кожа будет выглядеть свежее, а овал лица подтянется. Процедура избавляет от застоя жидкости, поэтому с помощью нее можно добиться anti-age эффекта.

Противопоказания

Лимфодренажный массаж помогает избавиться от тусклого цвета лица, потому что улучшает кровоснабжение. Однако у него есть несколько противопоказаний:

Воспалительные элементы на лице. Простудные заболевания. Плохое самочувствие. Герпес. Вирусные заболевания. Аллергический отек лица. Склонность к тромбообразованию. Туберкулез.

Перед выполнением лимфодренажного массажа нужно проконсультироваться с врачом.

Подготовка к массажу

Перед массажем важно очистить руки. Лицо можно умыть с помощью пенки или геля. Лимфодренажный массаж нужно делать в открытой одежде, так как он затрагивает ключицы.

Спина и шея во время массажа должны быть ровными. Чтобы массаж ощущался комфортнее, можно смазать лицо и шею гидрофильным маслом.

Техника выполнения массажа

Массаж важно выполнять медленными растирающими движениями: не растягивать кожу и не давить на нее.

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Нужно сделать проглаживающее движение от уха к шее до лимфоузлов. Кожу необходимо промассировать кончиками пальцев, начиная от линии роста волос и заканчивая началом шеи. Задний участок шеи нужно прогладить ладонями сверху вниз. Необходимо приподняться на носочки и с силой опуститься вниз, повторить движение несколько раз. Ладони нужно приложить к щекам и создать вибрации (можно промычать). С середины подбородка необходимо прогладить лицо до точки под челюстью. После этого рекомендуется двигаться вниз до ключичных впадин. Необходимо подняться выше к точкам, расположенным по обеим сторонам ноздрей. Через щеку нужно двигаться к челюсти, и к ключичным впадинам. Необходимо подняться к внутренним уголкам глаз и задержаться на впадинке около уха. После этого нужно спуститься вниз к углам челюсти и ключичным впадинам. Пальцы ставятся между бровями и двигаются в стороны по надбровной дуге. Через виски нужно спуститься вниз к впадинке под ухом, вернуться к углам челюсти и к ключичным впадинам. От центра лба нужно двигаться в стороны через виски, затрагивая впадинку под ухом, углы челюсти и ключичные впадины.