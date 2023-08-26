Массаж лица, который поможет снять отечность
Часто лицо нуждается в дополнительном уходе: обычного увлажнения ему может быть недостаточно. Чтобы выглядеть свежее, можно попробовать сделать массаж.
“Рамблер” разобрался, как снять отеки с помощью массажа.
Польза массажа
Домашний лимфодренажный массаж помогает снять отечность, разгоняет лимфу. Мешки под глазами и изменение овала лица также можно корректировать с помощью процедуры.
После нескольких сеансов массажа кожа будет выглядеть свежее, а овал лица подтянется. Процедура избавляет от застоя жидкости, поэтому с помощью нее можно добиться anti-age эффекта.
Противопоказания
Лимфодренажный массаж помогает избавиться от тусклого цвета лица, потому что улучшает кровоснабжение. Однако у него есть несколько противопоказаний:
- Воспалительные элементы на лице.
- Простудные заболевания.
- Плохое самочувствие.
- Герпес.
- Вирусные заболевания.
- Аллергический отек лица.
- Склонность к тромбообразованию.
- Туберкулез.
Перед выполнением лимфодренажного массажа нужно проконсультироваться с врачом.
Подготовка к массажу
Перед массажем важно очистить руки. Лицо можно умыть с помощью пенки или геля. Лимфодренажный массаж нужно делать в открытой одежде, так как он затрагивает ключицы.
Спина и шея во время массажа должны быть ровными. Чтобы массаж ощущался комфортнее, можно смазать лицо и шею гидрофильным маслом.
Техника выполнения массажа
Массаж важно выполнять медленными растирающими движениями: не растягивать кожу и не давить на нее.
- Нужно сделать проглаживающее движение от уха к шее до лимфоузлов.
- Кожу необходимо промассировать кончиками пальцев, начиная от линии роста волос и заканчивая началом шеи.
- Задний участок шеи нужно прогладить ладонями сверху вниз.
- Необходимо приподняться на носочки и с силой опуститься вниз, повторить движение несколько раз.
- Ладони нужно приложить к щекам и создать вибрации (можно промычать).
- С середины подбородка необходимо прогладить лицо до точки под челюстью. После этого рекомендуется двигаться вниз до ключичных впадин.
- Необходимо подняться выше к точкам, расположенным по обеим сторонам ноздрей. Через щеку нужно двигаться к челюсти, и к ключичным впадинам.
- Необходимо подняться к внутренним уголкам глаз и задержаться на впадинке около уха. После этого нужно спуститься вниз к углам челюсти и ключичным впадинам.
- Пальцы ставятся между бровями и двигаются в стороны по надбровной дуге. Через виски нужно спуститься вниз к впадинке под ухом, вернуться к углам челюсти и к ключичным впадинам.
- От центра лба нужно двигаться в стороны через виски, затрагивая впадинку под ухом, углы челюсти и ключичные впадины.
После массажа необходимо вымыть руки, стереть гидрофильное масло. Можно протонизировать кожу и увлажнить ее любимым кремом.