Диетолог назвала необходимые в осеннем рационе продукты

Диетолог Соломатина назвала необходимые в осеннем рационе продукты
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты необходимо добавить в рацион осенью, чтобы укрепить иммунитет. Об этом сообщает NEWS.ru.
По словам медика, некоторые овощи и ягоды не только сохраняют полезные свойства в консервированном виде, но и приумножают их, поэтому их надо обязательно добавить в свой осенний рацион.
Так, при термической обработке томатов возрастает активность содержащихся в них бета-каратинов и лекопинов. Также врач порекомендовала есть консервированную малину, облепиху и сушеные яблоки, так как в них увеличивается количество калия при приготовлении.
Черника в консервированное виде сохраняет полезные свойства, но не нужно добавлять большое количество сахара.Елена СоломатинаВрач-диетолог
Также диетолог порекомендовала осенью начать постепенно вводить в рацион теплые овощные супы из брокколи и кабачков, а также мясо и жирную рыбу в вареном или тушеном виде.