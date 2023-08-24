Диетолог назвала необходимые в осеннем рационе продукты

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты необходимо добавить в рацион осенью, чтобы укрепить иммунитет. Об этом сообщает NEWS.ru.

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По словам медика, некоторые овощи и ягоды не только сохраняют полезные свойства в консервированном виде, но и приумножают их, поэтому их надо обязательно добавить в свой осенний рацион.

Так, при термической обработке томатов возрастает активность содержащихся в них бета-каратинов и лекопинов. Также врач порекомендовала есть консервированную малину, облепиху и сушеные яблоки, так как в них увеличивается количество калия при приготовлении.

Черника в консервированное виде сохраняет полезные свойства, но не нужно добавлять большое количество сахара. Елена Соломатина Врач-диетолог