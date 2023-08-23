Диетолог рассказала о самом вредном мясе для пожилых

Врач-диетолог Марият Мухина рассказала о самом вредном мясе для пожилых людей. Об этом сообщает "Москва 24".

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Наиболее вредным мясом она назвала говядину с большим количеством жира. Дело в том, что животные жиры перерабатываются в липопротеиды низкой плотности и остаются на сосудах. Для людей с атеросклерозом это может быть опасно.

Эксперт добавила, что некоторые виды говядины могут сравниться с маслом по количеству жира и калорийности. Такие продукты также могут провоцировать заболевания.

Употребление такого мяса опасно из-за того, что повышается холестерин, нарушается лимитный профиль. Это провоцирует атеросклероз, ишемию, проблемы с сосудами, панкреатит и желчекаменную болезнь.