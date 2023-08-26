$94.71+0.31102.26-0.21

Правда ли, что кошки могут лечить своих владельцев

Кошек считают не просто замечательными домашними питомцами, но и настоящими целителями. Бытует мнение, что коты в доме неизменно улучшают психологическое и физическое состояние владельцев. Существует даже медицинская практика, которая называется фелинотерапия или, другими словами, "кототерапия".

Правда ли, что кошки могут лечить своих владельцев
© Unsplash

Действительно ли кошки и коты могут лечить — читайте в материале "Рамблера".

Видео дня

Психологическое состояние

Считается, что приобретение кошки или кота в качестве домашнего питомца оказывает положительное влияние на человека. Котов принято представлять как отстраненных и эгоистичных животных, которые не готовы дарить любовь своим хозяевам, однако ученые выяснили, что это совсем не так.

Исследователи провели эксперимент, в ходе которого на несколько часов лишили кошек еды, игрушек и общения с человеком. А после этого им дали возможность выбрать между лакомствами и игрой с людьми. Как минимум 50% котов и кошек предпочли подойти к человеку, а не к еде. Кроме того, как демонстрирует множество других исследований, эти пушистые животные и правда отлично оказывают своим владельцам эмоциональную поддержку.

Появление любого животного в доме учит нас терпению, доброте, развивает внимание, что очень хорошо отражается на самодисциплине человека. Поглаживание кошки, расположение ее в области грудной клетки оказывают успокаивающий эффект. Это хорошо отражается на внутренней гармонии и общем настроении.

Елисеев Максим Викторович
Елисеев Максим ВикторовичВрач общей практики, бариатрический хирург

Коты помогают улучшить самочувствие людей, страдающих депрессией и невротическими заболеваниями. Уже в 70-х года прошлого века фелинотерапию использовали за рубежом, чтобы лечить детей с задержкой развития, аутизмом и ДЦП.

Гипоаллергенные кошки: список пород для людей с аллергией

Физическое состояние

Если брать такие заболевания, как остеохондроз и радикулит, кошки, располагаясь в точках боли, повышают температуру кожи. Отсюда — согревающий эффект, который положительно сказывается при лечении этих заболеваний.

Елисеев Максим Викторович
Елисеев Максим ВикторовичВрач общей практики, бариатрический хирург

Эксперт также отмечает, что звуковые волны, которые формируются во время мурчания, достаточно благоприятны для человеческого организма.

Главное на «Женском»
Больше новостей
Рамблер: главные новости