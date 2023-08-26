Правда ли, что кошки могут лечить своих владельцев

Кошек считают не просто замечательными домашними питомцами, но и настоящими целителями. Бытует мнение, что коты в доме неизменно улучшают психологическое и физическое состояние владельцев. Существует даже медицинская практика, которая называется фелинотерапия или, другими словами, "кототерапия".

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Действительно ли кошки и коты могут лечить — читайте в материале "Рамблера".

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Психологическое состояние

Считается, что приобретение кошки или кота в качестве домашнего питомца оказывает положительное влияние на человека. Котов принято представлять как отстраненных и эгоистичных животных, которые не готовы дарить любовь своим хозяевам, однако ученые выяснили, что это совсем не так.

Исследователи провели эксперимент, в ходе которого на несколько часов лишили кошек еды, игрушек и общения с человеком. А после этого им дали возможность выбрать между лакомствами и игрой с людьми. Как минимум 50% котов и кошек предпочли подойти к человеку, а не к еде. Кроме того, как демонстрирует множество других исследований, эти пушистые животные и правда отлично оказывают своим владельцам эмоциональную поддержку.

Появление любого животного в доме учит нас терпению, доброте, развивает внимание, что очень хорошо отражается на самодисциплине человека. Поглаживание кошки, расположение ее в области грудной клетки оказывают успокаивающий эффект. Это хорошо отражается на внутренней гармонии и общем настроении. Елисеев Максим Викторович Врач общей практики, бариатрический хирург

Коты помогают улучшить самочувствие людей, страдающих депрессией и невротическими заболеваниями. Уже в 70-х года прошлого века фелинотерапию использовали за рубежом, чтобы лечить детей с задержкой развития, аутизмом и ДЦП.

Физическое состояние

Если брать такие заболевания, как остеохондроз и радикулит, кошки, располагаясь в точках боли, повышают температуру кожи. Отсюда — согревающий эффект, который положительно сказывается при лечении этих заболеваний. Елисеев Максим Викторович Врач общей практики, бариатрический хирург