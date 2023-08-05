Гипоаллергенные кошки: список пород для людей с аллергией

По данным производителя кормов и товаров для животных Mars Petcare, в 2021 году в России насчитывалось 40,8 млн домашних кошек. Домашние питомцы были в 59% российских семей.

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Но если у вас аллергия, открыть свой дом кошачьему другу может быть сложно. Тем не менее, есть некоторые «гипоаллергенные» породы кошек, которые подойдут всем. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

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Все кошки производят аллергены в своей шерсти, слюне и моче, но некоторые породы вырабатывают намного меньше белков, вызывающих аллергию.

Сибирская кошка

Сибиряки — популярная гипоаллергенная порода. Несмотря на густую и длинную шерсть, они производят меньше белков, вызывающих аллергены, чем многие другие кошки. Помимо этого, они дружелюбны, ласковы и становятся отличными домашними животными, если вы можете не отставать от их регулярных потребностей в уходе.

Сиамский кот

Еще одна гипоаллергенная кошка — сиамская. У этого голубоглазого кота короткая шерсть, которая не сильно линяет. Это означает, что они не производят столько аллергенов, как некоторые другие породы. Сиамские кошки сильно привязываются к хозяевам и требуют много внимания, поэтому не подходят для семей, которые часто находятся вдали от дома.

Бенгальская кошка

Бенгальские кошки – уникальная гипоаллергенная порода. Их пятнистая короткая шерсть происходит от предков азиатских леопардовых кошек.

Русская голубая

Гипоаллергенные русские голубые кошки могут похвастаться ласковым и спокойным характером. Эти спокойные котята могут стесняться незнакомцев, и им может потребоваться некоторое время, чтобы привыкнуть к новым людям.

Сфинкс

По сравнению с другими породами кошек, сфинксы обладают уникальным гипоаллергенностью. Сфинксы могут быть полностью лысыми или с короткой тонкой шерстью и производят меньше аллергенов, чем многие пушистые породы. Но отсутствие шерсти не означает, что за ними не нужно ухаживать — чтобы их кожа оставалась здоровой, им необходим регулярный уход.

Порода Девон-рекс

Девон-рекс с короткой вьющейся шерстью — еще одна из лучших пород для аллергиков. Они ласковые и умные, но требуют много внимания.

Корниш-рекс

Как и у девон-рексов, кудрявая шерсть и ласковый характер корниш-рексов делают их популярными домашними животными. Они известны тем, что любят внимание и отлично ладят с детьми.

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