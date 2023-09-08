Правда ли, что хлорофилл помогает похудеть

В стремлении похудеть женщины готовы на многое, однако все специалисты в один голос отмечают, как важно сбрасывать вес здоровым способом, учитывая особенности своего организма, и не стараться избавиться сразу от большого количества лишних килограммов в короткий срок.

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Одним из популярных сейчас способов ускорить снижение веса является употребление биологически активной добавки хлорофилл. Этот природный антиоксидант пользуется большим спросом. Его употребляют утром за 30 минут до еды, разводя 5 мл добавки в 100 мл воды. Считается, что хлорофилл способен наладить работу кишечника, вывести из организма токсины, очистить кожу и подавить грибки в организме. Многие отмечают, что применение хлорофилла благоприятно сказывается и на весе.

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"Рамблер" поговорил с экспертом и узнал, правда ли, что эта пищевая добавка может давать такие результаты.

Хлорофилл – это пигмент, который содержится в растениях, особенно в зеленых их частях, и способствует фотосинтезу. В таких продуктах питания, как щавель или листья салата, он тоже есть, но в недостаточном количестве.

Когда мы его употребляем из дополнительных источников в виде биологических добавок, у нас действительно улучшаются процессы метаболизма, приходят в норму функции щитовидной железы, улучшаются обменные процессы и замедляется процесс старения и оксидантной активности, то есть хлорофилл проявляет антиоксидантное действие.

За счёт улучшения общего самочувствия, улучшения обмена веществ и функций щитовидной железы, у пациентов, как правило, наблюдается также повышение бодрости, увеличение сил, что в общем с нарастающим эффектом способствует снижению массы тела. При этом активируются метаболические процессы, снижаются инсулинорезистентность, в том числе засчет нормализации выработки инсулина поджелудочной железой. Жито Алексей Владимирович Врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, к.м.н.