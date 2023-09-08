Правда ли, что хлорофилл помогает похудеть
В стремлении похудеть женщины готовы на многое, однако все специалисты в один голос отмечают, как важно сбрасывать вес здоровым способом, учитывая особенности своего организма, и не стараться избавиться сразу от большого количества лишних килограммов в короткий срок.
Одним из популярных сейчас способов ускорить снижение веса является употребление биологически активной добавки хлорофилл. Этот природный антиоксидант пользуется большим спросом. Его употребляют утром за 30 минут до еды, разводя 5 мл добавки в 100 мл воды. Считается, что хлорофилл способен наладить работу кишечника, вывести из организма токсины, очистить кожу и подавить грибки в организме. Многие отмечают, что применение хлорофилла благоприятно сказывается и на весе.
"Рамблер" поговорил с экспертом и узнал, правда ли, что эта пищевая добавка может давать такие результаты.
Хлорофилл – это пигмент, который содержится в растениях, особенно в зеленых их частях, и способствует фотосинтезу. В таких продуктах питания, как щавель или листья салата, он тоже есть, но в недостаточном количестве.
Когда мы его употребляем из дополнительных источников в виде биологических добавок, у нас действительно улучшаются процессы метаболизма, приходят в норму функции щитовидной железы, улучшаются обменные процессы и замедляется процесс старения и оксидантной активности, то есть хлорофилл проявляет антиоксидантное действие.
За счёт улучшения общего самочувствия, улучшения обмена веществ и функций щитовидной железы, у пациентов, как правило, наблюдается также повышение бодрости, увеличение сил, что в общем с нарастающим эффектом способствует снижению массы тела. При этом активируются метаболические процессы, снижаются инсулинорезистентность, в том числе засчет нормализации выработки инсулина поджелудочной железой.Жито Алексей ВладимировичВрач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, к.м.н.
Однако перед применением БАДа все же стоит проконсультироваться со своим доктором, чтобы исключить побочные эффекты и несовместимость с другими принимаемыми препаратами.