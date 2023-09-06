Возрастные изменения, о которых не предупреждают женщин

О некоторых возрастных изменениях женщинам твердят постоянно – и в глянцевых журналах, и в рекламе по телевизору. Например, о морщинах, седине и медленном метаболизме.

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Однако существуют и те изменения в организме, которые для многих оказываются неприятным сюрпризом.

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Подробнее об этих изменениях и о том, можно ли с ними справиться, читайте в материале "Рамблера".

На лице появились волосы

С возрастом многие женщины начинают обнаруживать волосы на лице. Чаще всего над губой, на шее или на подбородке. Волосяные фолликулы весьма чувствительны к тестостерону. И несмотря на то, что гормон является мужским, он также присутствует у женщин. Именно тестостерон провоцирует рост темных густых волос. Иногда у женщин его уровень повышается из-за синдрома поликистозных яичников. О поликистозных яичниках также свидетельствуют проблемы с зачатием, набор веса и высыпания на коже. Если вам знакомы эти симптомы, не затягивайте с походом к гинекологу.

Мочки ушей стали длиннее

С течением лет ткани расслабляются и структурная поддержка изменяется. Вкупе с потерей эластичности и коллагена в коже, это может привести к провисанию мочек ушей.

Чтобы не допустить этого, ухаживайте за ушами так же, как за лицом. Не забывайте наносить SPF-крем в период активности ультрафиолетовых лучей, не пренебрегайте увлажняющим кремом и не злоупотребляйте тяжелыми серьгами – они растягивают мягкие ткани. Если ничего не помогает, можно прибегнуть к инъекциям гиалуроновой кислоты, предварительно проконсультировавшись с психологом.

Появилось недержание мочи

С недержанием мочи женщины подчас сталкиваются после родов или под влиянием гормональных изменений.

Дабы обезопасить себя, регулярно выполняйте упражнения на укрепление тазового дна. Кроме того, не забывайте употреблять продукты, богатые коллагеном. К ним относятся костные бульоны и холодец. Помочь в профилактике нежелательных возрастных изменений может также клюквенный сок – он улучшает работу мочевого пузыря за счет уменьшения воспалительных процессов.

Брови становятся тоньше

Если еще несколько десятилетий назад на пике популярности были тонкие брови "ниточкой", то сегодня завидными считаются густые широкие брови. Неудивительно, что когда они начинают редеть, это расстраивает.