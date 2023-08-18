Совет звезды: как 56-летней Ренате Литвиновой удается обманывать возраст

Актриса и режиссер Рената Литвинова одна из тех российских знаменитостей, кому виртуозно удается обманывать возраст.

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В январе звезда отпраздновала 56-летие, но глядя на свежие фотографии Литвиновой, в это едва ли можно поверить. Рената по сей день может похвастаться точеной фигурой и молодым лицом. В сочетании с безупречным стилем звезды все это как минимум вызывает восхищение.

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Поклонники нередко задают Ренате вопрос – как даже на шестом десятке ей удается так хорошо выглядеть? Литвинова не раз делилась секретами красоты в интервью. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

Питание

Рената часто признавалась, что относится к еде избирательно и не допускает перееданий. Звезда не придерживается строгих диет, но при этом предпочитает налегать только на легкую пищу вроде салатов. Кроме того, время от времени актриса практикует лечебное голодание. Вместе с тем иногда звезда позволяет себе расслабиться, но вместо десерта выбирает игристое:

"Я никогда не ем мучного, жареного и молочного, но не откажусь от бокала ледяного шампанского в знойный день".

Омолаживающая косметика

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Литвинова выступает резко против пластических операций и признается, что никогда не прибегала к уколам ботокса. Сохранять молодость лица ей помогает косметика. Рената считает, что если средство действительно обладает внушительным эффектом, на него стоит потратиться:

"Неожиданно нашла средство, которое правда омолаживает. Сначала от его цены я просто остолбенела. А потом узнала, что его создатель получил Нобелевскую премию. Хочу вам сообщить: эта сыворотка — нечто!".

Кроме того, время от времени Рената прибегает к аппаратным процедурам, которые также поддерживают ее лицо в тонусе.

Макияж

Алые губы и черные стрелки – макияж, который давно стал фишкой Ренаты Литвиновой. По словам звезды, у нее "альбиносное" лицо, которое без косметики выглядит как "белый лист". Именно поэтому актриса всегда делает яркий акцент на глаза и губы.

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Артистка уделяет большое внимание своей внешности. Но вместе с тем Литвинова также отмечает, что чаще всего мужчины пытаются познакомиться с ней, только когда она выглядит не самым лучшим образом: