Почему нельзя наедаться на ночь

Многие слышали известное правило: чтобы похудеть, нельзя есть после шести. На самом деле в этом есть доля правды, только вот есть не следует не после шести, а за пару часов до сна.

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«Рамблер» рассказывает, почему не стоит наедаться на ночь.

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Когда должен быть последний прием пищи

Лучше есть не меньше, чем за 4 часа до сна. Если вы ложитесь в 10, то правило «не есть после шести» будет работать. Более поздний отход ко сну предполагает, что последний прием пищи можно перенести на другое время.

Почему нельзя наедаться

Причина первая — замедление метаболизма

Во-первых, нельзя наедаться потому, что во сне замедляются все процессы, в том числе и пищеварительные. Если вы съели что-то перед сном, то кишечник будет перерабатывать еду во время отдыха.

В этом случае еда будет перевариваться хуже, чем во время бодрствования. Пищеварение начинается в ротовой полости, где ферменты слюны начинают переваривать углеводы.

В желудке начинает вырабатываться соляная кислота, отвечающая за обработку белков. Там пища находится 2-3 часа и обрабатывается ферментами слюны и желудочного сока. Далее еда попадает в тонкую кишку, где происходит всасывание основных питательных веществ. Проблема состоит в том, что ночью снижается активность ферментов слюны и желудочного сока. Соответственно переваривание будет происходить дольше.

Причина вторая — запас энергии

Потребляемые человеком углеводы перерабатываются печенью и превращаются в энергию. Ночью люди тратят гораздо меньше энергии чем перед сном. Глюкоза перерабатывается в “запасы”, трансформируясь в жир. Отсюда и возникают лишние килограммы.

Чем ближе ко сну будет последний прием пищи, тем больше вероятность, что вы проснетесь разбитыми. Это получается потому, что во время отдыха случается выброс инсулина, который не используется во сне.

Перекус перед сном

Если за пару часов до сна все же захотелось перекусить, то можно выпить стакан кефира. За полтора-два часа продукт переваривается, и организм сможет взять от него максимальную пользу.