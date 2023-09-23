Правда ли зеленый чай помогает похудеть

Многие женщины хотят сбросить вес или изменить свою фигуру. Они знают о жиросжигающих свойствах ананасов, ягод годжи и других продуктов. Но на самом деле нет волшебного продукта, который ускорит обмен веществ и поможет похудеть.

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«Рамблер» разобрался, правда ли зеленый чай помогает сбросить вес.

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Свойства зеленого чая

Говорят, что зеленый чай улучшает расщепление жиров на 14%, поэтому диетологи рекомендуют его для похудения. Калорийность напитка без сахара практически равна нулю.

Если вы занимаетесь спортом и придерживаетесь диеты, то зеленый чай усилит эффект от этого и поможет в похудении. В напитке есть полифенолы, препятствующие образованию жира и способствующие укреплению микрофлоры кишечника. Также зеленый чай притупляет чувство голода.

В состав напитка входят диуретин и теофиллин, обладающие мочегонным эффектом. Зеленый чай выводит лишнюю воду из организма, из-за чего и кажется, что он способствует похудению.

Пищевые добавки и исследования

Миф о том, что зеленый чай помогает похудеть, привел к появлению на рынке множества пищевых добавок. Группа нидерландских ученых провела анализ всех исследований, связанных со снижением веса и употреблением БАДов с зеленым чаем, и заключила, что, благодаря катехинам или сочетанию галлата похудеть действительно можно, но всего лишь на несколько сотен граммов. За весь период исследования европейцы потеряли около 800 граммов, а азиаты — 1,5 килограмма.

«Если обобщить имеющиеся исследования, то получается, что зеленый чай не обладает выраженным свойством влиять на массу тела», — подытоживают специалисты Национального института здоровья в США.

Добавки с экстрактом зеленого чая могут приводить к повреждениям печени. В исследовании группы ученых из США и Норвегии женщины принимали добавки с экстрактом зеленого чая два раза в день. Спустя год исследования, анализ крови респондентов показал повышение уровня ферментов печени.