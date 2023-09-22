Не прощайтесь с любимой картошечкой: крахмал не мешает худеть

Крахмал и другие углеводы — одни из самых зловещих и пугающих элементов для тех, кто следит за фигурой. Многие убеждены, что неизбежно от них располнеют, поэтому полностью исключают из рациона картофель и остальные крахмалистые овощи. Оправдан ли этот страх? «Рамблер» выясняет вместе с бренд-шефом известной сети кафе Сергеем Михеевым и нутрициологом Анастасией Кондауровой.

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Изначально понятие «крахмалистые овощи» пришло из теории раздельного питания. Ее придумал американский нутрициолог Герберт Шелтон в середине прошлого века. Метод строится на том, что все продукты — в том числе овощи — перевариваются с разной скоростью и поэтому по-разному воздействуют на организм. Для гармоничного пищеварения нужно комбинировать продукты так, чтобы они усваивались примерно с одной скоростью. Поэтому Шелтон разделил все продукты на разные группы в зависимости от состава.

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Нужно понимать, что процент крахмала зависит не только от вида продукта и того, как его приготовили. Важен еще и сезон, когда был собран урожай. Чем моложе ингредиенты, тем меньше в них крахмала и больше клетчатки. Играет роль и то, сколько времени прошло с момента сбора урожая. Если продукт только сорвали с грядки, крахмала в нем будет сильно меньше, чем в том, который съедят позже. Сергей Михеев Бренд-шеф сети кафе «Крошка Картошка»

Крахмалистые овощи: полезные или вредные?

Польза у овощей с повышенным содержанием крахмала однозначно есть. Крахмал — это углевод, а значит, ценный источник энергии для организма. За счет резкого выброса инсулина крахмалистые продукты быстро перевариваются и мгновенно дают ощущение сытости. Если мы говорим о разумных количествах, конечно.

Крахмалистые овощи помогают сделать любую порцию еды более объемной, плотной и сытной. Это хороший вариант для перекуса в середине дня. Еще в таких овощах содержится много витаминов, минералов и волокон — все они помогают поддерживать работу нашего организма. Анастасия Кондаурова Диетолог-психолог, ANTI-AGE нутрициолог для деловых женщин

И нутрициолог Анастасия Кондаурова, и шеф Сергей Михеев подчеркивают: крахмал может быть и полезным, и вредным. Все зависит от общей калорийности вашего рациона, размеров порций, принципов готовки и даже времени, когда вы едите.

Например, картофельное пюре легко усваивается и быстро дает нам ощущение сытости. Идеально, когда надо перекусить в середине дня, вернуться к работе или пойти на тренировку. Но если съесть эту же порцию пюре на ночь, эффект будет другой: активности не будет, и резко выросший инсулин начнет перерабатываться в жир. Отсюда и набор веса. Сергей Михеев Бренд-шеф сети кафе «Крошка Картошка»

Как правильно есть крахмалистые овощи?

Анастасия Кондаурова советует сочетать крахмалистые овощи с белковыми и зерновыми продуктами, а также зелеными овощами: например, капустой, болгарским перцем, луком, листовыми салатами и огурцами. Так полезные вещества и микроэлементы будут усваиваться максимально эффективно. Есть крахмалистые овощи Анастасия советует не больше раза в день.

Все это поможет вам поддерживать уровень энергии, при этом не набирать вес из-за крахмала.

50% на тарелке — овощи, богатые клетчаткой. В отличие от крахмала, она медленно переваривается и надолго насыщает.

25% — белок: мясо, птица, рыба.

25% — крахмалистые овощи или быстрые углеводы. В теории питания Шелтона есть и такое разделение:

Однако Анастасия напоминает, что не существует единой схемы питания, которая подойдет абсолютно всем.

Есть исследования, которые подтверждают, что определенные комбинации продуктов могут улучшить пищеварение. Но сейчас у нас недостаточно научных доказательств, чтобы подтвердить этот метод на 100%. Кто-то может ощутить, что принципы раздельного питания помогают чувствовать себя лучше. Анастасия Кондаурова Диетолог-психолог, ANTI-AGE нутрициолог для деловых женщин

Шеф Сергей Михеев добавляет, что при готовке вы можете сократить количество крахмала в продуктах:

«Чтобы крахмала стало меньше, его можно вымывать. Например, когда вы готовите пюре, сначала нарежьте и вымочите картофель. Избытки крахмала пропадут, а клетчатка останется». Сергей Михеев Бренд-шеф сети кафе «Крошка Картошка»

Что делать худеющим? Стоит ли вообще исключить крахмал?

Шеф Сергей Михеев советует следить за количеством крахмалистых овощей в рационе. Полностью отказываться от них не стоит: все же в них есть много питательных веществ и волокон, которые насыщают организм и поддерживают его в здоровом состоянии. Просто следите за размером порций, контролируйте число калорий в день и не ешьте крахмалистые овощи во время ужина.

С ним согласна и нутрициолог Анастасия Кондаурова. Также она напоминает, что во время похудения нужно не только следить за питанием, но и не забывать про физическую активность.