Трихолог назвала три фактора, провоцирующие выпадение волос

Существуют провоцирующие выпадение волос факторы, на которые можно повлиять. О них "Аргументам и Фактам" рассказала врач-дерматолог, трихолог, косметолог Татьяна Егорова.

© Unsplash

Во-первых, волосы выпадают из-за стресса. Гормоны стресса окисляются, в результате чего вырабатывается дигидротестостерон: он бьет по волосяным фолликулам, способствуя выпадению волос. Это происходит не сразу, отмечает врач: волосы начинают выпадать после стресса через 2 месяца. А называется подобное явление пострессорной диффузной аллопецией.

Во-вторых, выпадению волосы могут способствовать секущиеся кончики. Как объяснила трихолог, локоны растут до определенного предела, после чего секутся и выпадают.

"То есть тут стоит понимать, что волосяной фолликул может выдерживать только определенный вес волоса. Соответственно, все, что дальше, будет сечься и тянуть за собой пряди".

Наконец, во избежание потери волос в больших количествах стоит отказаться от их расчесывания сразу после душа. Мокрые локоны расчесываются с трудом, в связи с чем вести по ним расческу приходится с усилием, и в итоге она застревает. Из-за этого усилия волосяные фолликулы и вырываются, объяснила эксперт.