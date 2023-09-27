Как климакс отражается на психике

Влияет ли климакс на вес? Как контролировать питание во время климакса, чтобы вам было легче? У всех ли климакс проходит одинаково? Что усиливает симптомы, а что их облегчает? Есть ли связь между тем, насколько легко проходят менструации и ПМС и климакс?

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Говорят, что могут «выстрелить» разные психические заболевания, – это правда или миф? Как климакс влияет на изменение характера?

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Вся жизнь женщин протекает на фоне циклических изменений гормонального фона. Это нормально и женский организм к этим изменениям приспособлен. В течение цикла меняется все – вес, либидо, состояние кожи и даже настроение. Эти изменения ожидаемы, предсказуемы и вполне контролируемы. Однако есть периоды, когда на гормональную систему выпадает особенная нагрузка, цикличность выработки гормонов нарушается, гормоны «зашкаливают», нервная система не справляется.

Первый такой период – подростковый. Идет налаживание работы репродуктивной системы, сбои допустимы, потому это важно просто понять, принять и пережить – как правило в течение 2-х лет репродуктивная система начинает работать как часы на многие годы (вспомним себя подростками, или посмотрим на детей-подростков), а второй такой период наступает, когда система, которая прослужила около 30 лет без сучка и задоринки, уже истощена, цикличность выработки гормонов нарушается, ошибки случаются чаще, цикл перестает быть регулярным, нервная система не справляется. Речь идет о климактерическом периоде или климаксе. Бесспорно, есть счастливые женщины, у которых этот период проходит гладко и в эмоциональной сфере, и в физической. Но сегодня речь пойдет не о них. Агрба Илона Беслановна Врач акушер-гинеколог клиники "Семейная"

Итак, поговорим о том, почему и какие происходят изменения в организме женщины в период климакса и что с этим делать.

В период менопаузального перехода начинает снижаться овариальный резерв (происходит уменьшение количества мелких антральных фоликулов), что отражается в снижении антимюллерова гормона (АМГ), что в свою очередь приводит к изменениям в выработке гормонов в головном мозге (гипоталамусе и гипофизе), ФСГ, ЛГ возрастают, эстрадиол, тестостерон, прогестерон снижаются (в какой-то период времени их уровень может повышаться, поэтому важную роль играют не только снижение или повышение гормонов, но и неустойчивые колебания гормонов в перименопаузе). Кроме того, задействованы гормоны стресса, нейромедиаторы. Агрба Илона Беслановна Врач акушер-гинеколог клиники "Семейная"

Средний возраст менопаузы – 51 год, однако, изменения в гормональном фоне могут начаться задолго до самой менопаузы. Климактерический период начинается с 45 лет, это возраст, после которого окончание менструаций будет считаться нормальным, не ранним и не преждевременным. Сбои в системе могут начаться за 3-5 лет до окончания менструаций. Около 50% женщин испытывают климактерический синдром.

Говоря о климактерическом синдроме, в первую очередь мы вспоминаем следующие симптомы: «приливы», повышенная потливость, сопровождающаяся ознобом, особенно по ночам, нарушение сна, выпадение волос, сухость кожи, нарушение мочеиспускания, сухость или жжение во влагалище, снижение либидо. Но это далеко не все. Изменения в настроении и психическом здоровье также могут иметь место в этот период, но сама женщина может не связать их с изменением гормонального фона и не обратиться за помощью. Период с 40 до 50 лет достаточно напряженный, – это и нагрузки на работе, которые раньше давались легко, и проблемы/переживания за детей, которые в этот период чаще всего сами переживают подростковый кризис или поступают в университет, уход и помощь стареющим родителям, сложности в браке с партнером, когда влюбленность и страсть остались позади. Добавьте сюда изменения гормонального фона и картина выйдет удручающей, – это определенный вызов для психического здоровья и колоссальный стресс.

Изменения в настроении могут напоминать подобные при ПМС (слабость, раздражительность, плаксивость или наоборот агрессивность, сложности в концентрации внимания, слабость, утомляемость), однако, если ПМС предсказуемо по циклу, то в случае климактерических расстройств предугадать невозможно.

В этот период повышаются риски развития депрессивных состояний, которые могут проявляться потерей интереса к любимому делу, могут маскироваться под выгорание. Отдельно стоит отметить как симптом постоянную повышенную тревожность, необъяснимое беспокойство, которые могут сопровождаться потливостью, тошнотой, мышечным напряжением. В результате ночной сон становится прерывистом, хронический недосып еще больше усиливает стресс, замыкая порочный круг. Конечно, на этом фоне снизится и либидо. Также фоне могут появляться боли в сердце, перепады давления, головные боли, суцидальные мысли, набор веса, женщина может начать ходить по кардиологам, эндокринологам, неврологам. Таким образом путь до гинеколога может занять много времени. Агрба Илона Беслановна Врач акушер-гинеколог клиники "Семейная"

В первые 3 года после наступления менопаузы масса тела в среднем увеличивается на 2,3 кг, а через 8 лет на 5,5 кг. Но вес может начать расти еще в период перименопаузы. Это связано с тем, что на фоне снижения уровня гормонов, снижается метаболизм, соответственно, и потребность в калориях снижается. Если в этот период пищевые привычки остаются прежними, излишек калорий откладывается в виде жировых отложений (чаще всего в области живота, что приводит к нездоровому висцеральному ожирению).

У женщин после менопаузы риски сердечно-сосудистых заболеваний в 12 раз выше по сравнению с репродуктивным периодом. И повышение уровня холестерина после менопаузы только в 10% ассоциировано с питанием, в остальных случаях – это также влияние гормонов (и генетическая предрасположенность).

Кстати, у курящих женщин, менопауза наступает на 2 года раньше.

Основная терапия климактерических и менопаузальных нарушений – это менопаузальная терапия (при отсутствии противопоказаний). Существуют много опросников-анкет для оценки тяжести климактерических расстройств (для примера, читательницы могут воспользоваться для тестирования шкалой Грина). Агрба Илона Беслановна Врач акушер-гинеколог клиники "Семейная"

Для женщин с удаленной маткой в такие периоды достаточно одного эстрогена, для женщин с сохраненной маткой в качестве профилактики онкологических заболеваний со стороны эндометрия добавляется прогестерон или его аналоги. Вид гормональной терапии, доза, способ получения, длительность – все определяется врачом лично для каждой пациентки с учетом индивидуальных рисков. При наличии противопоказаний к гормональной терапии, возможен подбор фитопрепаратов с эстрогеноподобным действием (соя, клевер).

Важный момент в назначении менопаузальной гормональной терапии: чем раньше она начата, тем лучше сохраняется костная плотность, снижаются риски деменции, постепенно дозировка гормнов снижается, через 5 лет приема МГТ незначительно, но все-таки повышаются риски РМЖ, и женщина должна быть информирована об этом. Спустя 10 лет после менопаузы МГТ не назначается. Агрба Илона Беслановна Врач акушер-гинеколог клиники "Семейная"

При необходимости добавляются антидепрессанты, компенсируются нехватки витаминов и минералов (железа, витамина Д, кальция, витаминов группы В).

Кроме того, обязательна модификация образа жизни: правильное питание, отказ от курения, занятия спортом, налаживание режима сна – все это вместе приведет к улучшению состояния и восстановлению баланса в жизни.