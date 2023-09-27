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Как климакс отражается на психике

Влияет ли климакс на вес? Как контролировать питание во время климакса, чтобы вам было легче? У всех ли климакс проходит одинаково? Что усиливает симптомы, а что их облегчает? Есть ли связь между тем, насколько легко проходят менструации и ПМС и климакс?

Как климакс отражается на психике
© Unsplash

Говорят, что могут «выстрелить» разные психические заболевания, – это правда или миф? Как климакс влияет на изменение характера?

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Вся жизнь женщин протекает на фоне циклических изменений гормонального фона. Это нормально и женский организм к этим изменениям приспособлен. В течение цикла меняется все – вес, либидо, состояние кожи и даже настроение. Эти изменения ожидаемы, предсказуемы и вполне контролируемы. Однако есть периоды, когда на гормональную систему выпадает особенная нагрузка, цикличность выработки гормонов нарушается, гормоны «зашкаливают», нервная система не справляется.

Первый такой период – подростковый. Идет налаживание работы репродуктивной системы, сбои допустимы, потому это важно просто понять, принять и пережить – как правило в течение 2-х лет репродуктивная система начинает работать как часы на многие годы (вспомним себя подростками, или посмотрим на детей-подростков), а второй такой период наступает, когда система, которая прослужила около 30 лет без сучка и задоринки, уже истощена, цикличность выработки гормонов нарушается, ошибки случаются чаще, цикл перестает быть регулярным, нервная система не справляется. Речь идет о климактерическом периоде или климаксе. Бесспорно, есть счастливые женщины, у которых этот период проходит гладко и в эмоциональной сфере, и в физической. Но сегодня речь пойдет не о них.

Агрба Илона Беслановна
Агрба Илона БеслановнаВрач акушер-гинеколог клиники "Семейная"

Итак, поговорим о том, почему и какие происходят изменения в организме женщины в период климакса и что с этим делать.

В период менопаузального перехода начинает снижаться овариальный резерв (происходит уменьшение количества мелких антральных фоликулов), что отражается в снижении антимюллерова гормона (АМГ), что в свою очередь приводит к изменениям в выработке гормонов в головном мозге (гипоталамусе и гипофизе), ФСГ, ЛГ возрастают, эстрадиол, тестостерон, прогестерон снижаются (в какой-то период времени их уровень может повышаться, поэтому важную роль играют не только снижение или повышение гормонов, но и неустойчивые колебания гормонов в перименопаузе). Кроме того, задействованы гормоны стресса, нейромедиаторы.

Агрба Илона Беслановна
Агрба Илона БеслановнаВрач акушер-гинеколог клиники "Семейная"

Средний возраст менопаузы – 51 год, однако, изменения в гормональном фоне могут начаться задолго до самой менопаузы. Климактерический период начинается с 45 лет, это возраст, после которого окончание менструаций будет считаться нормальным, не ранним и не преждевременным. Сбои в системе могут начаться за 3-5 лет до окончания менструаций. Около 50% женщин испытывают климактерический синдром.

Говоря о климактерическом синдроме, в первую очередь мы вспоминаем следующие симптомы: «приливы», повышенная потливость, сопровождающаяся ознобом, особенно по ночам, нарушение сна, выпадение волос, сухость кожи, нарушение мочеиспускания, сухость или жжение во влагалище, снижение либидо. Но это далеко не все. Изменения в настроении и психическом здоровье также могут иметь место в этот период, но сама женщина может не связать их с изменением гормонального фона и не обратиться за помощью. Период с 40 до 50 лет достаточно напряженный, – это и нагрузки на работе, которые раньше давались легко, и проблемы/переживания за детей, которые в этот период чаще всего сами переживают подростковый кризис или поступают в университет, уход и помощь стареющим родителям, сложности в браке с партнером, когда влюбленность и страсть остались позади. Добавьте сюда изменения гормонального фона и картина выйдет удручающей, – это определенный вызов для психического здоровья и колоссальный стресс.

Изменения в настроении могут напоминать подобные при ПМС (слабость, раздражительность, плаксивость или наоборот агрессивность, сложности в концентрации внимания, слабость, утомляемость), однако, если ПМС предсказуемо по циклу, то в случае климактерических расстройств предугадать невозможно.

В этот период повышаются риски развития депрессивных состояний, которые могут проявляться потерей интереса к любимому делу, могут маскироваться под выгорание. Отдельно стоит отметить как симптом постоянную повышенную тревожность, необъяснимое беспокойство, которые могут сопровождаться потливостью, тошнотой, мышечным напряжением. В результате ночной сон становится прерывистом, хронический недосып еще больше усиливает стресс, замыкая порочный круг. Конечно, на этом фоне снизится и либидо. Также фоне могут появляться боли в сердце, перепады давления, головные боли, суцидальные мысли, набор веса, женщина может начать ходить по кардиологам, эндокринологам, неврологам. Таким образом путь до гинеколога может занять много времени.

Агрба Илона Беслановна
Агрба Илона БеслановнаВрач акушер-гинеколог клиники "Семейная"

В первые 3 года после наступления менопаузы масса тела в среднем увеличивается на 2,3 кг, а через 8 лет на 5,5 кг. Но вес может начать расти еще в период перименопаузы. Это связано с тем, что на фоне снижения уровня гормонов, снижается метаболизм, соответственно, и потребность в калориях снижается. Если в этот период пищевые привычки остаются прежними, излишек калорий откладывается в виде жировых отложений (чаще всего в области живота, что приводит к нездоровому висцеральному ожирению).

У женщин после менопаузы риски сердечно-сосудистых заболеваний в 12 раз выше по сравнению с репродуктивным периодом. И повышение уровня холестерина после менопаузы только в 10% ассоциировано с питанием, в остальных случаях – это также влияние гормонов (и генетическая предрасположенность).

Кстати, у курящих женщин, менопауза наступает на 2 года раньше.

Основная терапия климактерических и менопаузальных нарушений – это менопаузальная терапия (при отсутствии противопоказаний). Существуют много опросников-анкет для оценки тяжести климактерических расстройств (для примера, читательницы могут воспользоваться для тестирования шкалой Грина).

Агрба Илона Беслановна
Агрба Илона БеслановнаВрач акушер-гинеколог клиники "Семейная"

Для женщин с удаленной маткой в такие периоды достаточно одного эстрогена, для женщин с сохраненной маткой в качестве профилактики онкологических заболеваний со стороны эндометрия добавляется прогестерон или его аналоги. Вид гормональной терапии, доза, способ получения, длительность – все определяется врачом лично для каждой пациентки с учетом индивидуальных рисков. При наличии противопоказаний к гормональной терапии, возможен подбор фитопрепаратов с эстрогеноподобным действием (соя, клевер).

Важный момент в назначении менопаузальной гормональной терапии: чем раньше она начата, тем лучше сохраняется костная плотность, снижаются риски деменции, постепенно дозировка гормнов снижается, через 5 лет приема МГТ незначительно, но все-таки повышаются риски РМЖ, и женщина должна быть информирована об этом. Спустя 10 лет после менопаузы МГТ не назначается.

Агрба Илона Беслановна
Агрба Илона БеслановнаВрач акушер-гинеколог клиники "Семейная"

При необходимости добавляются антидепрессанты, компенсируются нехватки витаминов и минералов (железа, витамина Д, кальция, витаминов группы В).

Кроме того, обязательна модификация образа жизни: правильное питание, отказ от курения, занятия спортом, налаживание режима сна – все это вместе приведет к улучшению состояния и восстановлению баланса в жизни.

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Для улучшения сна рекомендуют отказаться от тяжелой пищи перед сном, от кофеино-содержащих напитков за 8 часов до сна (это не только кофе, но и чай, газированные напитки). Помимо этого добавьте прогулку на свежем воздухе в вечернее время, старайтесь ложиться в одно и то же время, перед сном не используйте гаджеты. Создайте правильную атмосферу в спальне – там должно быть тихо, прохладно и темно. При правильном подходе период менопаузы может оказаться новым началом зрелой, счастливой и здоровой жизни.

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