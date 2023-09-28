3 распространенные привычки, которые замедляют метаболизм

Медленный обмен веществ может быть спровоцирован абсолютно разными факторами: наследственная предрасположенность, возрастные изменения в организме и различные болезни.

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Но бывает и так, что обмен веществ замедляется из-за некоторых неочевидных привычек. Вот почему порой для того, чтобы наладить метаболизм, достаточно отказаться от них.

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Подробнее о привычках, которые ухудшают обмен веществ, читайте в материале "Рамблера".

Вы мало спите

Современный ритм жизни многих из нас заставляет отказываться от полноценного сна. Кто-то лишь время от времени спит меньше положенного, а кто-то живет так на постоянной основе. Врачи сходятся во мнении, что оптимальное количество сна – 8-9 часов. Именно столько времени необходимо организму для восстановления и отдыха.

Если вы спите меньше, то метаболизм замедляется, и риск набрать лишние килограммы возрастает. Кроме того, недосып может спровоцировать различные заболевания. Длительное нарушение сна – фактор риска развития сахарного диабета, ожирения, сердечно-сосудистых недугов, артериальной гипертензии, нарушения репродуктивной функции, тревоги, депрессии и прочих болезней.

Вы потребляете недостаточно калорий

Многие люди убеждены: для того, чтобы сбросить вес, достаточно существенно сократить количество потребляемых калорий. Отчасти это так и есть, но в некоторых случаях дефицит калорий может, напротив, тормозить похудение. Если организм будет недополучать полезные вещества из пищи, он будет замедлять метаболизм, а не ускорять его.

Если вы сокращаете дневной калораж для того, чтобы сбросить вес, достаточно создать минимальный дефицит калорий.

Вы пьете сладкие напитки

Медики уже давно предостерегают нас от употребления сладких напитков. И неспроста: сахар и кислота, которые содержатся в них, пагубно влияют на зубы – они разрушают зубную эмаль. Кроме того, потребление сладких напитков препятствует усвоению кальция, а еще увеличивает риск развития ожирения и сахарного диабета.