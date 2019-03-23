Аляпистые российские интерьеры: фото

Было бы неверным обвинять людей в отсутствии возможности нанять профессионального дизайнера при ремонте квартиры или дома — даже при маленьком бюджете есть шанс сделать красиво и со вкусом. Но вот если с бюджетом вопросы решаемы, то со вкусом — нет.

Есть люди, которые уверены, что чем всего больше, тем лучше. Ковры на полу и стенах, картины, яркие обои и шторы. Но и минимализм в интерьере иной раз не спасает от горького провала — злую шутку может сыграть выбранное цветовое решение.

Кажется, иногда даже большое количество денег играет против здравого смысла и эстетики. В нашей галерее примеры того, как делать ремонт не нужно.