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Аляпистые российские интерьеры: фото 

Рамблер 13 часов назад
Было бы неверным обвинять людей в отсутствии возможности нанять профессионального дизайнера при ремонте квартиры или дома — даже при маленьком бюджете есть шанс сделать красиво и со вкусом. Но вот если с бюджетом вопросы решаемы, то со вкусом — нет.
Есть люди, которые уверены, что чем всего больше, тем лучше. Ковры на полу и стенах, картины, яркие обои и шторы. Но и минимализм в интерьере иной раз не спасает от горького провала — злую шутку может сыграть выбранное цветовое решение.
Кажется, иногда даже большое количество денег играет против здравого смысла и эстетики. В нашей галерее примеры того, как делать ремонт не нужно.
Дом и сад , Фото
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