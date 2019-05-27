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Куда исчезает зарплата: 8 вариантов бесполезных трат 

Рамблер 7 часов назад
Помните в мультфильме про Винни Пуха есть такие строки: "Мед — если есть, то его сразу нет!"? Вот и с деньгами часто почему-то происходит то же самое.
Куда внезапно исчезает долгожданная (и вроде, только что полученная) зарплата? Нет, коммунальные платежи и всякие жизненно важные траты мы сейчас в расчет не берем. Но вряд ли только на самое необходимое тратятся деньги.
"Инстинкт потребителя" в современном обществе достиг своего апогея. И часто мы даже не задумываемся, какие суммы реально "утекают" сквозь пальцы. Мы отказываемся, например, от покупки автомобиля, но ежедневно позволяем себе "незначительные" траты на свои маленькие прихоти. Почему бы не поступить наоборот? И быть может, внезапно вы поймете, что у вас есть средства на первый взнос по ипотеке. Самые глупые траты — в фотогалерее.
Дом и сад , Фото
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