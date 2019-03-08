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Нелепые интерьеры домов и квартир на фотографиях риелторов 

Рамблер 7 часов назад
Пожалуй, желание иметь крышу над головой, это стремление, которое объединяет абсолютно всех людей на планете.
В поисках своего уютного уголка, многим приходится натыкаться на фотографии самых разнообразных домов и квартир. И не все из них, увы, выглядят образцово. Но иногда поражает даже не "убитое" состояние интерьера, а то, как мастерски специалисты по недвижимости пытаются продать или сдать подороже места, в которых бы по доброй воле мало кто жить согласился.
Но бывает и другая ситуация — дом выглядит вполне себе чистым, мебель — новой, но сами дизайнерские решения, мягко говоря, смущают.
Именно фотографии таких домов и квартир мы и собрали в нашей фотогалерее.
Дом и сад , Фото
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