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Наши руки не для скуки: казусы ремонта 

Рамблер 27 минут назад
Ремонту в современном фольклоре отведено особое место. С чем только его не сравнивают — и с тремя пожарами, и с двумя наводнениями. При этом обычно подчеркивается, что ремонт наносит большее опустошение, чем все эти стихийные бедствия. Самые опытные люди помнят и о том, что ремонт закончить невозможно, его можно только прекратить. Обычно это происходит, когда заканчиваются силы, нервы и финансы.
Но творческие порывы и желание перемен толкают людей на этот опасный путь. Вооружившись интуицией и инструментами люди отважно переделывают свои квадратные метры, невзирая на погрешности глазомера и кривые руки. Почему интуицией? Народная мудрость гласит, что инструкции обычно читают, когда уже сломано, а читать нечего. Впрочем, работа профессиональных бригад удивляет иногда не меньше. Самые распространенные казусы, которые могут произойти во время и после ремонта — в нашей подборке.
Дом и сад , Фото
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