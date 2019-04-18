Что россияне хранят на своих балконах

Балкон (от французского balcony) — часть жилплощади в квартире, которую каждый использует по-своему. Это зависит от размера помещения и фантазии жильцов.

Cчастливые обладатели больших и просторных террас-балконов могут и зимний сад устроить, красиво и уютно оборудовать это пространство для отдыха и приятного времяпрепровождения. Однако не все россияне могут похвастаться такими балконами. Жители "хрущевок" и других малогабаритных квартир в основном хранят там какие-то вещи: банки, санки, колеса для авто, картошку и велосипеды. Часто балкон бывает захламлен так, что на него не выйти. Некоторые используют помещение как курилку, другие — сушат на лоджии белье. Странные вещи, хранящиеся в этом «сакральном» месте иногда видно прохожим с улицы. Люди делают фотографии и выкладывают их в Сеть. Что же именно хранится на российских балконах — в нашей фотогалерее.