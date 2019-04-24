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Российский ремонт: 11 странных ванных комнат 

Рамблер 4 часа назад
Ремонт ванных комнат обходится в пересчете на квадратный метр гораздо дороже ремонта других помещений, а у людей часто нет денег и на самые базовые работы по приведению квартиры в порядок. Поэтому ремонт часто откладывается или делается из подручных средств собственными непрофессиональными руками. Результат обычно бывает плачевным: собранная с миру по нитке плитка разных сортов не сочетается друг с другом, ванную невозможно отмыть никакими средствами и пора менять, а унитаз давно ближе к коричневому цвету, чем к белоснежному, и этого не скрыть ни кружевами, ни красивыми сиденьями. А иногда ремонтников подводит вкус, и тогда ванная комната выглядит дико, даже если на ее ремонт потрачены серьезные деньги.
Дом и сад , Фото
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