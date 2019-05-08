Накануне Сеть буквально взорвала фотография, на которой женщина-сотрудница клининговой службы моет окна в квартире, стоя, кхм, слегка за ее пределами.
Сама фотография также есть в нашей галерее.
Да, все верно — женщина вышла на балкон, а потом просто перевесилась и вылезла наружу, чтобы дотянуться до труднодоступных мест и начисто выполнить свою работу. Поразительное отсутствие инстинкта самосохранения и решительная уверенность в том, что все надежно и "обойдется" удивила даже самых стойких пользователей Сети. Многие негодовали, а кто-то рассказывал истории из личного опыта или делился своими наблюдениями:
Она стоит на отливе, который к окну прикручен на два-три 16х саморезов. Причем не к самому окну, а к подставочнику из туфтовой пластмассы. А второй край лежит на камне с ватой.
Проще говоря, женщина стоит буквально на "честном слове" этой конструкции.
Открытые источники
Этим тетушкам палец в рот не клади, вот они — самые настоящие отчаянные домохозяйки.
А мы собрали небольшую фотогалерею из таких же бесстрашных мойщиц окон. Но и без мужчин в подборке конечно же не обошлось.