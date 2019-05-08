Отчаянные домохозяйки, которые моют окна с риском для жизни

Накануне Сеть буквально взорвала фотография, на которой женщина-сотрудница клининговой службы моет окна в квартире, стоя, кхм, слегка за ее пределами.

Сама фотография также есть в нашей галерее.

Да, все верно — женщина вышла на балкон, а потом просто перевесилась и вылезла наружу, чтобы дотянуться до труднодоступных мест и начисто выполнить свою работу. Поразительное отсутствие инстинкта самосохранения и решительная уверенность в том, что все надежно и "обойдется" удивила даже самых стойких пользователей Сети. Многие негодовали, а кто-то рассказывал истории из личного опыта или делился своими наблюдениями:

Она стоит на отливе, который к окну прикручен на два-три 16х саморезов. Причем не к самому окну, а к подставочнику из туфтовой пластмассы. А второй край лежит на камне с ватой.

Проще говоря, женщина стоит буквально на "честном слове" этой конструкции.

Открытые источники

Этим тетушкам палец в рот не клади, вот они — самые настоящие отчаянные домохозяйки.

А мы собрали небольшую фотогалерею из таких же бесстрашных мойщиц окон. Но и без мужчин в подборке конечно же не обошлось.