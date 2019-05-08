Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Отчаянные домохозяйки, которые моют окна с риском для жизни 

Рамблер 3 часа назад
Накануне Сеть буквально взорвала фотография, на которой женщина-сотрудница клининговой службы моет окна в квартире, стоя, кхм, слегка за ее пределами.
Сама фотография также есть в нашей галерее.
Да, все верно — женщина вышла на балкон, а потом просто перевесилась и вылезла наружу, чтобы дотянуться до труднодоступных мест и начисто выполнить свою работу. Поразительное отсутствие инстинкта самосохранения и решительная уверенность в том, что все надежно и "обойдется" удивила даже самых стойких пользователей Сети. Многие негодовали, а кто-то рассказывал истории из личного опыта или делился своими наблюдениями:
Она стоит на отливе, который к окну прикручен на два-три 16х саморезов. Причем не к самому окну, а к подставочнику из туфтовой пластмассы. А второй край лежит на камне с ватой.
Проще говоря, женщина стоит буквально на "честном слове" этой конструкции.
Открытые источники
Этим тетушкам палец в рот не клади, вот они — самые настоящие отчаянные домохозяйки.
А мы собрали небольшую фотогалерею из таких же бесстрашных мойщиц окон. Но и без мужчин в подборке конечно же не обошлось.
Женский форум
Дом и сад , Фото
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
7 грубых ошибок в макияже
Как обновить надоевшую сумку: 8 простых идей
Полезные советы, чтобы начать хорошо зарабатывать
Свободные отношения — плюсы и минусы
Самые яркие мужчины Ксении Собчак19
Видео
Звезды с дипломами и учеными степенями
Звёзды
Зачем нужно есть авокадо
Еда
Дети, ставшие миллионерами до совершеннолетия
Дети
Как менялся Майкл Джексон
Звёзды
Российские звездные мужчины-«маменькины сынки»
Звёзды
Самые ценные орехи
Еда
Меган Маркл родила первенца
Звёзды
Народ вновь набросился на Шурыгину
Звёзды
Алена Водонаева оказалась под капельницей
Звёзды
На могиле Началовой заметили черных колдунов
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение