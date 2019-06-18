Русская смекалка: как спасаются люди, которым отключили воду

Сезон отключения горячей воды идет полным ходом, а бойлер есть далеко не у всех. Русский народ всегда славился своей смекалкой и умением приспосабливаться к абсолютно любым, даже самым тяжелым условиям. В России такие испытания на прочность устраиваются ежегодно. Хотим мы того или нет, а на полторы-две недели каждому из нас придется испытывать дискомфорт, ведь дома непременно отключат горячую воду. Что делать?

Существует множество вариантов и каждый выбирает наиболее удобный: кто-то ходит мыться к родственникам и друзьям, у которых горячая вода пока (или снова) есть. Некоторые мотивируют себя на поход в спортзал: после тренировки можно принять душ. Кто-то в такие моменты устраивает ритуальный поход в баню.

Но дома горячая вода нужна тоже: кто-то просто греет ведра на плите, но есть и те, кто пошел дальше и придумал настоящие многоступенчатые механизмы. И все — во имя комфорта и присутствия горячей воды.