Самые безвкусные интерьеры в домах и квартирах

У всех нас разное представление о том, как должен выглядеть идеальный дом. Что в нем должно быть, какого цвета стены, из какого материала пол — это все индивидуально. Но порой люди начинают настолько бездумно воплощать все свои накопившиеся за годы ожидания ремонта идеи, что жилое пространство становится малофункциональным набором всего, что только на ум пришло.

Психологи считают, что правильно выбранная цветовая гамма жилого пространства и грамотно выстроенный интерьер способны творить чудеса — человек действительно ощущает прилив энергии и повышается настроение. Но есть и те, у кого собственное представление о прекрасном. Некоторые из таких любопытных примеров мы собрали в нашей фотогалерее.