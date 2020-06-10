Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как быстро почистить грязный матрас 

Елена Красовская 5 часов назад
Видео рассказывает, как быстро и без хлопот почистить матрас. На матрасе собирается весь мусор, который есть в комнате: частицы отмершей кожи, пыль, крошки, волосы. Если не убирать мусор, то можно нажить проблемы со здоровьем, но вот сам процесс уборки весьма затруднителен, поскольку мелкие и почти незаметные глазу соринки собрать сложно. Смотрите ролик и узнайте о действенном способе вычистить матрас, не затрачивая усилий и времени.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что можно вырастить на своем балконе.
Дом и сад , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Девушка показала свои танцы и прославилась
Девушка показала свои танцы и прославилась
Названа главная опасность мороженого для россиян
Названа главная опасность мороженого для россиян
5 причин, почему женщины встречаются с «плохишами»
5 причин, почему женщины встречаются с «плохишами»
Как выйти из самоизоляции без вреда для психики
Как выйти из самоизоляции без вреда для психики
Видео
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
00:45
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
Дом и сад
Раскрыт секрет идеальных спагетти
14:13
Раскрыт секрет идеальных спагетти
Еда
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
00:15
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
Звёзды
Как быстро почистить грязный матрас
02:08
Как быстро почистить грязный матрас
Дом и сад
Как бороться с хронической усталостью
06:13
Как бороться с хронической усталостью
Здоровье
Самые дикие российские видеоклипы 90-х
09:38
Самые дикие российские видеоклипы 90-х
Звёзды
Непутевые детки российских звезд
09:33
Непутевые детки российских звезд
Дети Звёзды
Как правильно есть морскую капусту
02:28
Как правильно есть морскую капусту
Еда Здоровье
Российская певица сменила имидж и помолодела
02:53
Российская певица сменила имидж и помолодела
Звёзды Красота
Отец спустил детей с лестницы через коробки
00:50
Отец спустил детей с лестницы через коробки
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение