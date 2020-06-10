Как быстро почистить грязный матрас 

Видео рассказывает, как быстро и без хлопот почистить матрас. На матрасе собирается весь мусор, который есть в комнате: частицы отмершей кожи, пыль, крошки, волосы. Если не убирать мусор, то можно нажить проблемы со здоровьем, но вот сам процесс уборки весьма затруднителен, поскольку мелкие и почти незаметные глазу соринки собрать сложно. Смотрите ролик и узнайте о действенном способе вычистить матрас, не затрачивая усилий и времени.