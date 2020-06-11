Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как вернуть блеск мойке из нержавейки 

Елена Красовская 9 часов назад
Ролик рассказывает, как вернуть первозданный вид мойке из нержавеющей стали. Такая мойка выглядит очень эффектно, её сверкающая поверхность по-настоящему украшает кухню. Но каждая домохозяйка знает, что на поверхности из нержавейки моментально становятся видны загрязнения, избавиться от которых не так просто. Часто для отмывания мойки применяют агрессивную бытовую химию, но таким средством мойку легко повредить Как же очистить поверхность, чтобы она вновь стала блестящей?
Ранее «Рамблер» рассказывал, как отмыть пожелтевшую ванну добела.
Дом и сад , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Певицу высмеяли за нелепый фотошоп на фото
Певицу высмеяли за нелепый фотошоп на фото
Жукова вспомнила о страданиях Норкиной перед смертью
Жукова вспомнила о страданиях Норкиной перед смертью
«Я изменяла всем, с кем была в отношениях»
«Я изменяла всем, с кем была в отношениях»
Немолодая сиделка получает сотни евро за свои снимки
Немолодая сиделка получает сотни евро за свои снимки
Видео
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
00:45
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
Дом и сад
Раскрыт секрет идеальных спагетти
14:13
Раскрыт секрет идеальных спагетти
Еда
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
00:15
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
Звёзды
Как вернуть блеск мойке из нержавейки
02:13
Как вернуть блеск мойке из нержавейки
Дом и сад
Что будет с организмом, если спать без подушки
02:37
Что будет с организмом, если спать без подушки
Здоровье
Назван самый полезный хлеб
06:07
Назван самый полезный хлеб
Еда Здоровье
Как выглядит 28-летний сын Марии Мироновой
03:02
Как выглядит 28-летний сын Марии Мироновой
Звёзды Дети
Как избавиться от выпирающего живота
02:28
Как избавиться от выпирающего живота
Здоровье Красота
Кто пристрастил пианиста Мацуева к футболу
02:49
Кто пристрастил пианиста Мацуева к футболу
Звёзды
Как быстро почистить грязный матрас
02:08
Как быстро почистить грязный матрас
Дом и сад
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение