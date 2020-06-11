Как вернуть блеск мойке из нержавейки 

Ролик рассказывает, как вернуть первозданный вид мойке из нержавеющей стали. Такая мойка выглядит очень эффектно, её сверкающая поверхность по-настоящему украшает кухню. Но каждая домохозяйка знает, что на поверхности из нержавейки моментально становятся видны загрязнения, избавиться от которых не так просто. Часто для отмывания мойки применяют агрессивную бытовую химию, но таким средством мойку легко повредить Как же очистить поверхность, чтобы она вновь стала блестящей?