Раскрыта опасность домашних лампочек 

Ученые из Израиля раскрыли опасность домашних лампочек. Об этом сообщает Forbes.

По мнению исследователей, с помощью лампочек в доме можно вести шпионаж. Ученые из Университета имени Бен-Гуриона и Института Вейцмана заявили, что через этот бытовой предмет можно настроить прослушку. Для этого хакерам нужно особое оборудование и телескоп. Они могут направить увеличительны предмет на лампочку и с помощью нее могут считывать разговор людей.