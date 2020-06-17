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Раскрыта опасность домашних лампочек 

Елизавета Назарова 6 часов назад
Раскрыта опасность домашних лампочек
Фото: depositphotos.com
Ученые из Израиля раскрыли опасность домашних лампочек. Об этом сообщает Forbes.
По мнению исследователей, с помощью лампочек в доме можно вести шпионаж. Ученые из Университета имени Бен-Гуриона и Института Вейцмана заявили, что через этот бытовой предмет можно настроить прослушку. Для этого хакерам нужно особое оборудование и телескоп. Они могут направить увеличительны предмет на лампочку и с помощью нее могут считывать разговор людей.
Способ основан на считывании колебаний давления воздуха с поверхности лампы. Они появляются из-за человеческого речи и звуков. Ученые провели эксперимент и расшифровали речи с дистанции в 25 метров. Однако, при использовании современного оборудования, расстояние может быть увеличено.
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