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Чем грозит плесень в ванной 

Елена Красовская 2 часа назад
Смотрите видео и узнайте, как обезопасить дом от появления плесени. Плесневые грибки обожают тепло и влагу, именно поэтому чаще всего неприятный чёрный налёт появляется в ванной и на кухне. Иногда плесень таится в уголках, где её не видно, но всё равно действует на здоровье. У чувствительных людей грибки вызывают насморк, чихание, аллергию, слезотечение и могут спровоцировать развитие лёгочных заболеваний. Где искать плесень и как её удалить, расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» перечислил мифы о даче, в которые многие верят.
Дом и сад , Видео , Здоровье
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