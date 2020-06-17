Чем грозит плесень в ванной 

Смотрите видео и узнайте, как обезопасить дом от появления плесени. Плесневые грибки обожают тепло и влагу, именно поэтому чаще всего неприятный чёрный налёт появляется в ванной и на кухне. Иногда плесень таится в уголках, где её не видно, но всё равно действует на здоровье. У чувствительных людей грибки вызывают насморк, чихание, аллергию, слезотечение и могут спровоцировать развитие лёгочных заболеваний. Где искать плесень и как её удалить, расскажет ролик.