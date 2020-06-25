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Вещи, которые не стоит держать на кухонной столешнице 

Елена Красовская 4 часа назад
Ролик расскажет, как создать уют на кухне и поддерживать в помещении безупречную чистоту. Многие люди жалуются, что на кухне им некомфортно, но даже не задумываются, что неудобства создают они сами. Первое, на что нужно обратить внимание, — столешница. Домохозяйки зачастую держат на ней столько мелочей, что для действительно нужных приборов не остаётся места. Что не следует хранить на столешнице, чтобы не создавать беспорядок, узнайте из видео.
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Дом и сад , Видео
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