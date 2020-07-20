Зачем ставить горячие блюда в холодильник 

Видео даёт ответ на вопрос, можно ли ставить горячую еду в холодильник. Прежде считалось, что еду сначала нужно остудить до комнатной температуры, а только потом отправлять в холодильник. Но сейчас многие предпочитают готовить сразу помногу, чтобы в будни не тратить на это время, а лишь разогревать еду. При таком подходе нужно слишком много времени, чтобы остудить кастрюли и сковороды. Можно ли всё-таки отправить блюда в холодильник, если они не остыли?