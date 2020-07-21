Назван лучший кошачий корм

Назван бренд кошачьего корма, который признали лучшим. Специалисты Роскачества провели тестирование образцов продукции фирм Acana, Royal canin, Whiskas, Sanabelle, Hills Science Plan, Kitekat и Brit care.

Лидером позиций оказался корм фирмы Acana. Заметно ухудшились показания образцов кормов Hills Science Plan и Sanabelle.

Также исследование показало, что содержание кальция соответствует нормальному только в двух кормах из семи, а в остальных его содержание оказалось выше.