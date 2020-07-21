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Стало известно, какой кошачий корм признали лучшим 

Стелла Шмель 9 часов назад
Назван лучший кошачий корм
Фото: depositphotos.com
Назван бренд кошачьего корма, который признали лучшим. Специалисты Роскачества провели тестирование образцов продукции фирм Acana, Royal canin, Whiskas, Sanabelle, Hills Science Plan, Kitekat и Brit care.
Лидером позиций оказался корм фирмы Acana. Заметно ухудшились показания образцов кормов Hills Science Plan и Sanabelle.
Также исследование показало, что содержание кальция соответствует нормальному только в двух кормах из семи, а в остальных его содержание оказалось выше.
Ранее "Рамблер" писал, что диетолог назвала оптимальное число яиц в неделю.
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