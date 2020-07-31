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5 вещей, которые нельзя хранить в ванной 

Елена Красовская 6 часов назад
Смотрите видео и узнайте о пяти вещах, которые не стоит хранить в ванной. Многие оставляют в санузле вещи и предметы, которые там держать нельзя. Так, часто в ванной устанавливает домашнюю аптечку, но это большая ошибка. В ванной комнате постоянно повышаются температура и влажность, а это негативно сказывается на лекарствах, которые могут не только потерять эффективность, но и превратиться в яд. Медицинские препараты нужно держать в других помещениях. Что ещё нужно немедленно убрать из санузла, расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как мыть окна, чтобы не прослыть плохой хозяйкой.
Дом и сад , Видео
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