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Зачем в каждом доме нужна гвоздика 

Елена Красовская 3 часа назад
Ролик расскажет, как использовать в доме гвоздику. Как правило, домохозяйки применяют гвоздику на кухне для ароматизации выпечки или чая. Однако область применения сушёных соцветий гвоздичного дерева куда шире. Немногим известно, что соцветия обладают бактерицидным действием и подавляют размножение грибка и плесени. Кроме того, её можно использовать в лечебных целях. Смотрите ролик и узнайте, для чего вам понадобится гвоздика.
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Дом и сад , Видео
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