Зачем в каждом доме нужна гвоздика 

Ролик расскажет, как использовать в доме гвоздику. Как правило, домохозяйки применяют гвоздику на кухне для ароматизации выпечки или чая. Однако область применения сушёных соцветий гвоздичного дерева куда шире. Немногим известно, что соцветия обладают бактерицидным действием и подавляют размножение грибка и плесени. Кроме того, её можно использовать в лечебных целях. Смотрите ролик и узнайте, для чего вам понадобится гвоздика.