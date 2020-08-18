Простой способ навести в ванной блеск 

Смотрите ролик и узнайте, как быстро и без использования химических составов привести в порядок ванную комнату. После ремонта санузел обычно сияет чистотой и блестит, но со временем кафель тускнеет, а швы между отдельными плитками становятся грязными. Всё дело в известковом налёте, грибке, плесени — неизменных спутниках влажности. Как вернуть ванной комнате первозданный вид, не тратя много средств и времени, расскажет видео.