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Простой способ навести в ванной блеск 

Елена Красовская 5 часов назад
Смотрите ролик и узнайте, как быстро и без использования химических составов привести в порядок ванную комнату. После ремонта санузел обычно сияет чистотой и блестит, но со временем кафель тускнеет, а швы между отдельными плитками становятся грязными. Всё дело в известковом налёте, грибке, плесени — неизменных спутниках влажности. Как вернуть ванной комнате первозданный вид, не тратя много средств и времени, расскажет видео.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как использовать в быту старые вещи, чтобы не выбрасывать.
Дом и сад , Видео
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