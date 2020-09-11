Врач развеяла популярные мифы о пищевой фольге

"Пищевую фольгу покрывают оксидной пленкой, чтобы алюминий, который в ней содержится, не переходил в еду. Это тонкое покрытие, которое внешне человек не отличит. Оксидная пленка защищает саму алюминиевую основу от контакта с пищевыми продуктами. А вот техническая фольга может быть покрыта иначе — герметиком или другими непищевыми веществами. И в такую фольгу в процессе приготовления еды использовать нельзя, так как это может навредить организму", — считает Екатерина Бурляева.
"Нужно помнить, что в алюминиевой фольге нельзя готовить продукты, которые содержат кислоту, или те, в рецепте которых кислота необходима. Например, уксусная или лимонная. Это может разрушать защитную пленку, и тогда алюминий будет переходить в еду".
"В остальных случаях и хранить в холодильнике, и запекать в фольге абсолютно безопасно. В первом случае продукт дольше сохранит свои вкусовые качества и будет защищен от посторонних запахов", — рассказала Екатерина Бурляева радио Sputnik.