Врач развеяла популярные мифы о пищевой фольге

Мифы о вреде пищевой фольги развенчала врач-терапевт, диетолог высшей категории ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Екатерина Бурляева.

Так, многие уверены, что частицы алюминия из фольги при высоких температурах могут попасть в пищу.

"Пищевую фольгу покрывают оксидной пленкой, чтобы алюминий, который в ней содержится, не переходил в еду. Это тонкое покрытие, которое внешне человек не отличит. Оксидная пленка защищает саму алюминиевую основу от контакта с пищевыми продуктами. А вот техническая фольга может быть покрыта иначе — герметиком или другими непищевыми веществами. И в такую фольгу в процессе приготовления еды использовать нельзя, так как это может навредить организму", — считает Екатерина Бурляева.

Однако, по ее словам, некоторые продукты все же нельзя готовить в фольге:

"Нужно помнить, что в алюминиевой фольге нельзя готовить продукты, которые содержат кислоту, или те, в рецепте которых кислота необходима. Например, уксусная или лимонная. Это может разрушать защитную пленку, и тогда алюминий будет переходить в еду".

Врач напомнила и о преимуществах фольги: