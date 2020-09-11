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Врач развенчала популярные мифы о пищевой фольге 

Диана Товсепова 1 час назад
Врач развеяла популярные мифы о пищевой фольге
Фото: depositphotos.com
Мифы о вреде пищевой фольги развенчала врач-терапевт, диетолог высшей категории ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Екатерина Бурляева.
Так, многие уверены, что частицы алюминия из фольги при высоких температурах могут попасть в пищу.

"Пищевую фольгу покрывают оксидной пленкой, чтобы алюминий, который в ней содержится, не переходил в еду. Это тонкое покрытие, которое внешне человек не отличит. Оксидная пленка защищает саму алюминиевую основу от контакта с пищевыми продуктами. А вот техническая фольга может быть покрыта иначе — герметиком или другими непищевыми веществами. И в такую фольгу в процессе приготовления еды использовать нельзя, так как это может навредить организму", — считает Екатерина Бурляева.

Однако, по ее словам, некоторые продукты все же нельзя готовить в фольге:

"Нужно помнить, что в алюминиевой фольге нельзя готовить продукты, которые содержат кислоту, или те, в рецепте которых кислота необходима. Например, уксусная или лимонная. Это может разрушать защитную пленку, и тогда алюминий будет переходить в еду".

Врач напомнила и о преимуществах фольги:

"В остальных случаях и хранить в холодильнике, и запекать в фольге абсолютно безопасно. В первом случае продукт дольше сохранит свои вкусовые качества и будет защищен от посторонних запахов", — рассказала Екатерина Бурляева радио Sputnik.

Ранее "Рамблер" рассказывал о мнениях экспертов на этот счет.
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