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Что делать, если джинсы линяют 

Елена Красовская 3 часа назад
Ролик рассказывает, как справиться с джинсами, с которых понемногу сходит краситель. Из-за этого синеватые пятна остаются на коже, нижнем белье, футболках. Лучше всего ещё при покупке убедиться, что джинсы не будут краситься. Для этого нужно потереть их влажной салфеткой с изнанки. Цветной след на салфетке будет означать, что при носке джинсы будут оставлять следы. Но что делать, если вы не провели такой тест в магазине? Смотрите видео и узнайте, что делать с линяющими джинсами.
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