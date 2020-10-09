Что делать, если джинсы линяют 

Ролик рассказывает, как справиться с джинсами, с которых понемногу сходит краситель. Из-за этого синеватые пятна остаются на коже, нижнем белье, футболках. Лучше всего ещё при покупке убедиться, что джинсы не будут краситься. Для этого нужно потереть их влажной салфеткой с изнанки. Цветной след на салфетке будет означать, что при носке джинсы будут оставлять следы. Но что делать, если вы не провели такой тест в магазине? Смотрите видео и узнайте, что делать с линяющими джинсами.