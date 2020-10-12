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Выяснилось, как грязные окна влияют на здоровье человека 

Анастасия Иванова 8 часов назад
Выяснилось, как грязные окна влияют на здоровье
Фото: depositphotos.com
Эколог-эксперт, директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев объяснил, почему нужно обязательно мыть окна и как часто это следует делать. Об этом он сообщил в интервью радио Sputnik.
По словам специалиста, мыть окна необходимо для того, чтобы в помещение проникало больше света. От этого напрямую зависит самочувствие человека.

«Если окна будут загрязнены, меньше света будет проникать через окна, причем это довольно серьезно сказывается»,

— отметил Ястребцев.
Еще одной причиной, почему нужно мыть окна, является скопление черной грязи на подоконниках и стеклах. Как оказалось, в ней содержатся канцерогенные вещества и сажа, которые при дуновении ветра могут попасть в помещение, а дальше — в легкие человека.
Эксперт добавил, что мыть окна нужно не реже двух раз в год — летом и зимой. Кроме того, лучше использовать специальные препараты.

«Состав пыли летом и зимой разный. Летом это преимущественно пыльца, на которую у многих аллергия, тополиный пух и прочая грязь растительного происхождения, а зимой больше накапливается сажа, хлориды»,

— пояснил эколог.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что эксперты Роскачества объяснили, как выбрать яйца.
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