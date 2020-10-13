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Опровергнута необходимость стирать джинсы 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Опровергнута необходимость стирать джинсы
Фото: depositphotos.com
Представители известных брендов опровергли необходимость стирать джинсы. Об этом сообщает Independent.
Генеральный директор американской марки Levi’s Чип Берг рассказал, что качественную пару джинсов не нужно стирать в машине. Это он объяснил тем, что такой способ чистки приводит к повреждению материла и является «пустой тратой воды». Берг утверждает с загрязнениями на своих джинсах он избавляется при помощи зубной щетки.
А сотрудники британского бренда высококачественного денима Hiut утверждают, что джинсы лучше всего стирать не раньше, чем через полгода после покупки. Дело в том, что во время носки изделия образуются естественные складки на коленях, карманах и других местах. И во время стирки цвет в местах заломов смывается, и появляется контраст, который придает джинсам изношенный вид.
Сотрудники других крупных брендов денима советуют вместо машинной стирки положить джинсы на ночь в морозильную камеру — это поможет избавиться от бактерий. Некоторые также предлагают оставить пару на открытом воздухе под солнцем или воспользоваться специальным спреем, который нейтрализует загрязнения и неприятный запах.
Ранее «Рамблер» писал о том, где опасно хранить деньги.
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