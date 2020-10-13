Опровергнута необходимость стирать джинсы 

Представители известных брендов опровергли необходимость стирать джинсы. Об этом сообщает Independent.

Генеральный директор американской марки Levi’s Чип Берг рассказал, что качественную пару джинсов не нужно стирать в машине. Это он объяснил тем, что такой способ чистки приводит к повреждению материла и является «пустой тратой воды». Берг утверждает с загрязнениями на своих джинсах он избавляется при помощи зубной щетки.

А сотрудники британского бренда высококачественного денима Hiut утверждают, что джинсы лучше всего стирать не раньше, чем через полгода после покупки. Дело в том, что во время носки изделия образуются естественные складки на коленях, карманах и других местах. И во время стирки цвет в местах заломов смывается, и появляется контраст, который придает джинсам изношенный вид.

Сотрудники других крупных брендов денима советуют вместо машинной стирки положить джинсы на ночь в морозильную камеру — это поможет избавиться от бактерий. Некоторые также предлагают оставить пару на открытом воздухе под солнцем или воспользоваться специальным спреем, который нейтрализует загрязнения и неприятный запах.