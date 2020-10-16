Воры объяснили, как выбирают квартиры для грабежа 

Эксперты компании по безопасности John Lewis Home и заключенные, отбывающие наказание, рассказали, как выбирают квартиры для ограбления. Об этом сообщает Daily Star.

Некоторые воры оставляют метки на домах, которые в будущем собираются ограбить. Чтобы предотвратить это, эксперты по безопасности советуют общаться с соседями. Согласно статистике, больше всего краж происходит в тех районах, где соседи не общаются друг с другом.

Сообщается, что преступники могут наблюдать за хозяевами квартиры на протяжении нескольких месяцев. Так они узнают о привычках, распорядке дня и отпуске своих жертв.

Эксперты посоветовали оповещать соседей, если вы уезжаете куда-то надолго, чтобы они смогли приглядеть за квартирой. В случае, если семья отлучается всего на вечер, можно оставить включенным свет в одной из комнат. Чтобы сэкономить электроэнергию, можно установить таймер, который будет включать и выключать свет.

Преступники могут оставлять флаеры на двери. Если их долго никто не будет снимать, значит, в квартире никто не живет. Специалисты рекомендуют не заказывать посылки перед отпуском, чтобы воры, вскрыв почтовый ящик, не увидели старое извещение.