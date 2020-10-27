Как быстро и без следов снять старые обои со стены 

Смотрите видео и узнайте, как быстро и без следов снять со стены старые обои. Как правило, именно с этого начинают ремонт квартиры. Но снятие старых обоев для многих становится сущим мучением: бумага не желает отклеиваться, а на стенах остаются следы, которые надо долго счищать. К счастью, профессионалы поделились простым лайфхаком, который поможет быстро подготовить стены к покраске или оклейке новыми обоями.