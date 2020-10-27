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Как быстро и без следов снять старые обои со стены 

Елена Красовская 5 часов назад
Смотрите видео и узнайте, как быстро и без следов снять со стены старые обои. Как правило, именно с этого начинают ремонт квартиры. Но снятие старых обоев для многих становится сущим мучением: бумага не желает отклеиваться, а на стенах остаются следы, которые надо долго счищать. К счастью, профессионалы поделились простым лайфхаком, который поможет быстро подготовить стены к покраске или оклейке новыми обоями.
Ранее «Рамблер» рассказывал, можно ли избавиться от плесени при помощи домашних средств.
Дом и сад , Видео
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