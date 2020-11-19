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Предметы интерьера из СССР, которым нужен второй шанс 

Елена Красовская 1 час назад
Смотрите ролик и узнайте, как преобразить предметы интерьера, которые были в ходу в советские времена. Сейчас такие предмет в квартирах встречаются редко, поскольку выглядят старомодно, из-за чего даже получили определение «бабушкины». Между тем, многие вещи, сделанные в СССР, имеет отменное качество и способны стать куда более практичной альтернативой современным аналогам. Правда, чтобы они вписались в интерьер, над ними придётся немного поработать.
Ранее «Рамблер» рассказывал про вещи в доме, которые всегда выдают бедность хозяина.
Дом и сад , Видео
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