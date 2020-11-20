Названы опасные комнатные растения 

Сок некоторых растений может вызывать ожоги, поэтому их стоит держать подальше от детей и животных. Об этом рассказала флорист Зоя Ильяшенкова «Аргументам и фактам».

В беседе с изданием Зоя назвала такие растения, как монстера, алоказия и диффенбахия. Она добавила, что дискомфорт в чувствительности к запахам доставляет грунт, в котором они находятся. Некачественная почва или образовавшаяся на ней плесень могут вызвать аллергию даже у некоторых людей.

Ильяшенкова также отметила, что в спальне у изголовья не стоит держать растения, источающие тяжелый пряный запах, например, орхидею.