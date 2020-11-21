Страшные вещи на кухне, которые убивают уют

Существует множество вещей, которые могут лишить вашу кухню уюта. "Рамблер" собрал подборку самых известных кухонных монстров. И первое место в нашем списке занял пакет с пакетами, который успел стать синонимом русского быта. И зря.

1/8 Существует множество вещей, которые могут лишить вашу кухню уюта. "Рамблер" собрал подборку самых известных кухонных монстров. И первое место в нашем списке занял пакет с пакетами, который успел стать синонимом русского быта. И зря. Фото: Яндекс.Дзен Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/8 Нет ничего приятного в некрасивых и аляпистых банках средств для мытья посуды. Тем более, когда для этого существуют специальные емкости в тон кухне. За чистотой губок и тряпок также необходимо следить. Фото: Яндекс.Дзен 3/8 Любимая посуда часто используется не до дыр, но до сколов, хотя впечатление на гостей произвести подобными кружками и блюдцами вряд ли получится. Фото: Яндекс.Дзен 4/8 Самая распространенная проблема кухонь — это их захламленность. Постарайтесь не выставлять все предметы на столешницу, а максимально разложить их по шкафам. Фото: Яндекс.Дзен Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/8 Еда, разложенная по пакетам, зачастую так и остается недоеденной. Мы советуем сразу признаваться себе в том, что этот продукт вы больше есть не будете и утилизировать его. А для хранения можно приобрести одинаковые контейнеры. Фото: Яндекс.Дзен 6/8 Тоже самое касается и столовых приборов. Если каждая вилка и ложка в наборе родом из разных мест, то кухонный стол будет выглядеть не очень опрятно. Поэтому лучше разом обновить приборы подстать кухне. Фото: Яндекс.Дзен 7/8 Обратите внимание на то, как выглядит ваша сахарница. Зачастую ее просто забывают помыть, хотя она почти всегда стоит на столе. Не стоит передавать подобные вещи из поколения в поколение вместе с вековой пылью. Фото: Яндекс.Дзен Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/8 Полотенца на кухне необходимо менять достаточно часто, чтобы они сохраняли должны вид. Со временем они могут переходить в разряд "технических" и использовать для уборки. Фото: Яндекс.Дзен

Нет ничего приятного в некрасивых и аляпистых банках средств для мытья посуды. Тем более, когда для этого существуют специальные емкости в тон кухне. За чистотой губок и тряпок также необходимо следить.

Любимая посуда часто используется не до дыр, но до сколов, хотя впечатление на гостей произвести подобными кружками и блюдцами вряд ли получится.

Самая распространенная проблема кухонь — это их захламленность. Постарайтесь не выставлять все предметы на столешницу, а максимально разложить их по шкафам.

Еда, разложенная по пакетам, зачастую так и остается недоеденной. Мы советуем сразу признаваться себе в том, что этот продукт вы больше есть не будете и утилизировать его. А для хранения можно приобрести одинаковые контейнеры.

Тоже самое касается и столовых приборов. Если каждая вилка и ложка в наборе родом из разных мест, то кухонный стол будет выглядеть не очень опрятно. Поэтому лучше разом обновить приборы подстать кухне.

Обратите внимание на то, как выглядит ваша сахарница. Зачастую ее просто забывают помыть, хотя она почти всегда стоит на столе. Не стоит передавать подобные вещи из поколения в поколение вместе с вековой пылью.