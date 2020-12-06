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Опасные вещи, которые нужно вовремя выкидывать 

КТО?ЧТО?ГДЕ? 4 часа назад
Когда портятся продукты, их выкидывают, чтобы устранить риски. Однако косметика и предметы быта кажутся многим чуть ли не вечными — ну что может случиться с порошком для стирки? Ответ: что угодно.
У всего есть определенные сроки использования. Поэтому, если не хотите навредить себе, своему здоровью и безопасности близких, проведите небольшую ревизию дома.

Тушь для ресниц

По данным специалистов, средний срок годности туши для ресниц — три месяца. Микробы с ресниц непременно остаются на щеточке, что может привести к инфекции глаз.

Тональная основа

Жидкая тональная основа в зависимости от условий хранения и состава в среднем прослужит вам верой и правдой около года. Более плотные составы, которые наносят спонжем, становятся негодными уже спустя 5 месяцев. Все из-за того, что в них проще попадают бактерии, вызывающие высыпания и раздражения.

Резинка для волос

Тканевые резинки в случае слишком длительного использования не только не очень эстетичны, но и вредят волосам. Растянутые, порванные резинки могут цеплять шевелюру, из-за чего волоски начнут сечься.

Порошки и средства для стирки

Если порошок при правильном хранении может не терять своей эффективности, то гели для стирки работают максимум 6 месяцев после вскрытия бутылки. Порошок нужно хранить подальше от влаги, иначе он превратится в ком и годен будет разве что для мусорки.

Штора для ванной

Занавески в ванной нужно мыть раз в месяц, а вот через год и вовсе с ними прощаться. Во-первых, потому что спустя время из-за воздействия воды они выглядят менее презентабельно, а во-вторых слишком высок риск появления плесени.

Тефлоновая посуда

Кажется, что у посуды в принципе не может быть срока годности, но даже если ваша сковорода с тефлоновым покрытием выглядит как новая, ее придется заменить спустя 2 года использования. Все дело в самом покрытии: тефлон может стать опасным для здоровья из-за того что способен выбрасывать до 6 вредных газов.

Нижнее белье

Год — это оптимальный срок службы нижнего белья. Даже при должном уходе на ткани остаются бактерии, например, кишечная палочка. Не забывайте обновлять белье, стринги и танга и вовсе лучше заменить гораздо раньше, ведь они плотнее прилегают к коже и быстрее изнашиваются.

Лезвия бритвы

Когда менять лезвия на бритве? Зависит от частоты использования. При ежедневном бритье производители рекомендуют менять насадку через 1-2 недели. В среднем лезвие можно использовать до 6 недель — после есть риск появления раздражения и порезов.

Губки

Губки с мелкими волокнами стоит менять каждую неделю, с крупными — каждые 2 (их все-таки проще просушить). Спонжи, которыми вы моете посуду, довольно легко могут стать обителью вредных бактерий и плесени, которая в итоге останется и на посуде, в раковине, и даже на руках.
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