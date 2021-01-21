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Дезинфектолог назвал лучший способ борьбы с тараканами 

Мария Грибова 11 часов назад
Дезинфектолог назвал лучший способ борьбы с тараканами
Фото: depositphotos.com
Врач-дезинфектолог Николай Дубинин назвал лучшим способом борьбы с тараканами использование специального геля, поскольку именно он считается безопасным для людей. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Специалист порекомендовал брать «простой гель в шприце за 25 рублей» и наносить его мелкими каплями. И дал еще несколько советов:

«Сетки на вентиляционных отверстиях можно использовать, это уменьшит риски, можно домики клеевые устанавливать. Нет никакого влияния сетей 5G на тараканов, ультразвуковые отпугиватели тоже неэффективны».

Дубинин также поделился, что главная причина появления тараканов — грязь в помещениях и неблагополучные условия.
Ранее «Рамблер» писал о том, как правильно питаться, чтобы продлить жизнь.
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Дом и сад , Николай Дубинин , Радиостанция "Говорит Москва"
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